Zacatecas: secretario minimiza violencia con “otras” violencias

Nos cuentan desde Zacatecas que quien al parecer no nació para defender ni defenderse, es el general Adolfo Marín, secretario de Seguridad Pública estatal, pues una vez más sus dichos lo ponen en aprietos, esta vez tras la agresión armada contra cinco elementos de la Guardia Nacional que estaban en sus días de descanso y transitaban en los límites de Zacatecas y Jalisco, donde uno de ellos murió. La cuestión, nos explican, es que al ser cuestionado por la prensa al respecto, don Adolfo minimizó el hecho y hasta se mostró indolente, al mencionar que eso “no fue un ataque directo contra la corporación”, sino “una agresión a personas civiles en un vehículo particular”, lo que hizo que más de una ceja se levantara, pues al querer sacudirse el problema sólo evidenció lo común de los delitos que se cometen en las carreteras zacatecanas. ¡Qué barbaridad!

Una diputada muy particular

Quien da de qué hablar un día sí y el otro también, nos platican desde Hidalgo, es la diputada local de Morena Sharon Macotela, pues esta vez ocupó la tribuna para decir que lamentaba haber estado “molesta” y no haberle dicho lo mucho que “quería” a su compañera, la legisladora Lucrecia Hernández (Morena), quien falleció el fin de semana, lo cual dejó perplejos a sus compañeros, quienes no sabían si reír, reclamar, o simplemente agachar la cabeza. La razón, nos explican, es que la legisladora Macotela ha sido considerada uno de los perfiles menos productivos en el Congreso, siendo sus acciones más destacadas usar la sala de plenos para maquillarse o festejar el cumpleaños de su hija. Tal parece que la morenista nada más no nació para ser diputada, se escucha en los pasillos.

De gobernadora a ¿superheroína?

Quien ha llamado la atención en el centro del país, nos platican, es la gobernadora de Aguascalientes, Teresa Jiménez Esquivel (PAN), pues se ha vuelto una turista frecuente en Guanajuato, e incluso, recientemente se le vio en un palco de la Plaza de Toros La Luz de León, en la Corrida Guadalupana, donde torearon sus paisanos, los hermanos Joselito, Luis y Alejandro Adame. Pero eso no es todo, nos dicen, pues además de paseadora, la mandataria anda creativa, y siguiendo la tendencia de las redes sociales, se sumó compartiendo con sus seguidores su imagen caricaturizada en avatar de superheroína. No cabe duda que cuando todo está en orden hay tiempo para la diversión... ¿o no?