Zacatecas: pese a inseguridad, piden “no dejarse intimidar”

Nos cuentan desde Zacatecas que, pese a que en los últimos cuatro días ha ocurrido una serie de hallazgos de restos humanos esparcidos por diferentes puntos de la capital y Fresnillo, aunado a la aparición de narcomensajes, en su primera conferencia como secretario de Seguridad Pública estatal, el general retirado Adolfo Marín mandó decirle a los ciudadanos algo así como “que no cunda el pánico”, al pedirles que no hagan caso “a eso letreros que usan los grupos delictivos sólo para intimidar y hacer creer que ellos tienen controlada la plaza”. Lo más grave, nos dicen, es que don Adolfo asegura que las fuerzas del orden están trabajando y han dado buenos resultados, al grado de afirmar que los cuerpos que aparecen son de “asesinatos en otros lados”. La pregunta, nos mencionan, es, si tanta seguridad hay, ¿cómo los criminales logran atravesar las carreteras con cadáveres? ¡Ups!

Llega el nuevo presidente

Nos dicen que este martes el Poder Judicial de Morelos se prepara a recibir a su nuevo presidente y también para enfrentar una de las divisiones más evidentes de los últimos años, entre la corriente que encabeza el magistrado presidente saliente, Rubén Jasso, y su homólogo entrante, Luis Jorge Gamboa, cuya llegada tomó por sorpresa al grupo de magistrados dominante desde hace seis años. La cuestión, nos explican, es que Gamboa está decidido a revisar con lupa las gestiones de sus antecesores, sobre todo en nombramientos y el gasto de una caja de recursos extraordinarios, lo que en el grupo contrario es visto no sólo como un escrutinio, sino como una jugada con mano negra y misteriosa. En fin, bienvenido señor magistrado.

Más líos para la gobernadora

Como si no tuviera problemas en Colima, nos cuentan que ahora la gobernadora Indira Vizcaíno enfrenta una denuncia del PRD que, al menos, le quitará tiempo, esto a raíz de que el pasado domingo la morenista asistió a un evento partidista para apoyar al candidato a la gubernatura de Hidalgo. A detalle, nos dicen, el PRD pidió al INE medidas cautelares en su contra y el inicio de una investigación por posible financiamiento con recursos públicos para campañas. Al final, nos indican, aunque la demanda no prospere, doña Indira suma más paja a su granero de desprestigio, ya que de por sí le cuestionan sus constantes salidas del estado que no reditúan en bienestar para los colimenses.

Fiebre electoral se adelanta años

Pese a que las elecciones para gobernador en Tabasco son hasta 2024, nos comentan que el PRD y el PRI, en su afán de hacer alianza, ya hablan de prospectos de manera pública, como el senador Juan Manuel Fócil (PRD), a quien la “nominación” por parte de otros perredistas le ha sacado su lado más “sencillito”, al pronunciarse y decir que acepta las dádivas y que si al momento de las definiciones hay otro aspirante de estos colores que esté mejor posicionado, cederá el lugar, ya que “no está obsesionado”. Sin embargo, nos platican, por lo menos una vez a la semana don Manuel se avienta su mañanera y no deja de echar grilla por los municipios, aunque los que saben se preguntan si le alcanzará para derrotar a Morena, donde al menos hay cinco apuntados para gobernar la tierra del presidente Andrés Manuel López Obrador.