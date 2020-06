Yucatán podría regresar al semáforo rojo si la gente no se cuida, advierten

Mérida, Yucatán.- En Semáforo Naranja, a partir de este lunes se reanudó en Yucatán la venta normal de 11 de la mañana a 10 de la noche de las bebidas etílicas, cerveza y licor, y por otro lado, el gobernador Mauricio Vila Dosal -de extración panista- advirtió que si la gente no acata las disposiciones y se cuida para evitar el contagio de Covid-19, "regresaremos todos a casa y al Semáforo Rojo".

"Si la infraestructura hospitalaria se observara amenazada por tantos casos de Covid-19, vamos a frenar todo, vamos a cerrar todos los negocios y todos nos tenemos que regresar a nuestra casa”, advirtió el mandatario yucateco.

El gobernador sostuvo que la entidad podría regresar a semáforo rojo si no se cumplen con las condiciones de mantener la ocupación hospitalaria por debajo de lo permitido durante la pandemia. Actualmente es del 46 por ciento.

Vila Dosal afirmó que si bien los casos positivos de coronavirus van en aumento es porque se están realizando más pruebas que antes y por la apertura de la “Ola 1” de reactivación económica que incrementa la movilidad social al regresar algunos sectores a las labores.

“En este momento la ocupación hospitalaria total en todo el estado es del 46 por ciento, mientras que las de terapia intensiva es del 23 por ciento”, mencionó el mandatario estatal.

El gobernador manifestó que no ha sido necesario utilizar el espacio que se habilitó con camas para pacientes Covid en el Centro de Convenciones Siglo XXI así como tampoco el Hospital de Valladolid, porque “hay la capacidad hospitalaria suficiente” por lo que pidió a los ciudadanos que sean responsables, que cumplan con las medidas de higiene y que, si no tienen la necesidad de salir, que no lo hagan.

Además, Vila Dosal confirmó que este lunes la venta de alcohol regresó a su modalidad “normal”, es decir, ya no habrá intermediarios para su venta como la que estaba vigente al día de ayer que era solamente a domicilio.

Pidió a la gente que sea responsable y que se acaten las medidas sanitarias para evitar aglomeraciones en los centros de venta y con esto evitar contagios.

Aumento en suicidios

Por otra parte, la ola de suicidios continúa imparable, pues ahora fueron dos hombres, quienes bajo los efectos del alcohol, decidieron terminar con sus vidas dejando luto en sus familias.

De acuerdo con los reportes policiacos, los suicidios ocurrieron en las colonias “Santa Isabel” de Kanasín y en “Fátima” de Hunucmá, donde S. C. B., de 40 años de edad, y Carlos A. Mex Ch. de 26 años, salieron por la puerta falsa.

En Kanasín, el ahora occiso fue descubierto por su vecino colgado de un árbol, por lo que avisó a su esposa quien junto con otras personas lo descolgaron y dejaron en el piso para esperar la ayuda de los paramédicos, quienes al llegar confirmaron la muerte del sujeto.

La esposa del fallecido, Martha Uicab U., explicó que lo vio alcoholizado y que luego salió al patio. Y fue hasta que el vecino le avisó cuando se dio cuenta que había sucedido una tragedia.

En Hunucmá, antes de tomar la decisión el joven, quien estaba alcoholizado, habló por teléfono con su padre y le contó que tenía problemas con su pareja desde hace una semana.

Su padre tuvo un presentimiento y lo fue a visitar, sin embargo, lo encontró suspendido en un hamaquero. Como pudo lo descolgó y llamó a los paramédicos, pero ocurrió la misma situación, el joven había fallecido.

Al momento se han contabilizado 92 muertes auto inflingindas en Yucatán. El año pasado el estado cerró con 226 casos. Este 2020, sólo el mes de enero registró 16 suicidios, de los meses más críticos en los últimos cuatro años.

vare/rcr