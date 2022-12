“Yo no fui, fue Teté”; se deslinda delegado de rechifla a Monreal

Quien aplicó “la de Pedro Infante” en Hidalgo, nos comparten, es el delegado de programas federales en el estado, Abraham Mendoza Zenteno (Morena), tras haber sido señalado de estar detrás de los abucheos que recibió el senador Ricardo Monreal Ávila (Morena) hace unos días. Nos refieren que don Ricardo aseguró que sabía dónde estaba el origen y afirmó: “Joven Abraham, no actúe con arrogancia”, a lo que el funcionario federal se deslindó “más rápido que aprisa”, pues dijo que pese a haber sido invitado al informe del senador morenista Navor Rojas (donde ocurrió el incidente), ni siquiera estaba en Pachuca, pues lo suyo es trabajar y no “andar grillando”... o lo que es lo mismo: “son puros cuentos de por ahí; yo te lo juro que yo no fui”.

“Los tiburones nacen nadando”

La que levantó suspicacias en Chihuahua, nos comentan, es la dirigente estatal de Morena, Myrna Brighite Granados de la Rosa, pues varios la señalan de “meter la mano” en las sesiones de Consejo estatal. Nos recuerdan que doña Myrna llegó a la dirigencia en medio de una disputa legal en la que el anterior presidente, Martín Chaparro Payán, se negaba a dejar el cargo, pero ahora los bandos divididos se quedaron en los comités municipales, y en una de las últimas reuniones del Concejo, nos señalan, doña Myrna hizo lo posible para que no se completara el quórum, pues sólo asistieron 40 de 90 delegados porque en esa reunión se discutiría un punto para pedirle cuentas por las constantes giras que hace, sin un plan de trabajo ni rendir cuentas, lo que ha generado suspicacias. ¡Zas!

Inician disputa por escaño

Desde Tamaulipas, nos cuentan que en Morena hubo “una lluvia” de solicitudes para ocupar el escaño que quedó vacante por el fallecimiento del senador guinda Faustino López Vargas, pues “alzaron la mano” hasta 17 suspirantes. Nos detallan que la dirigencia estatal ha dejado en claro, para que nadie se haga ilusiones, que sólo darán a conocer los nombres de los cuatro mejor posicionados y de ahí se elegirá al que los representará en la elección extraordinaria del próximo 19 de febrero de 2023. Entre los más apuntados, nos dicen, están el diputado federal Erasmo González; el alcalde con licencia de Matamoros, Mario López Hernández, el exdelegado federal José Ramón Gómez Leal y hasta el rector de la Universidad del Norte de Tamaulipas, Francisco Chavira Martínez. ¡Que comience la pasarela!