Monterrey, 16 de marzo.- A una semana de que se cumpla el 30 aniversario del magnicidio cometido contra Luis Donaldo Colosio Murrieta, durante un acto de campaña como candidato presidencial del PRI, el 23 de marzo de 1994, su hijo Luis Donaldo Colosio Riojas, candidato al Senado de la República por el partido Movimiento Ciudadano, reiteró su perdón a Mario Aburto.

“Yo no busco venganza, yo busco justicia y en este momento no es castigar a una persona por algo que hizo hace 30 años, sino asegurarnos que esto no vuelva a ocurrirle a nadie a partir de hoy”, declaró en entrevista durante una gira por los municipios de Los Aldamas, Dr. Coss, General Bravo, Los Ramones y China, donde se localiza la presa El Cuchillo, y propuso una serie de acciones para solucionar a largo plazo el problema de abasto de agua en la zona metropolitana.

Cuestionado sobre la posibilidad que en pueda salir de la cárcel Mario Aburto, señalado como autor material del asesinato de su padre, el alcalde con licencia de Monterrey expuso que el argumento jurídico es muy claro, “concuerdo con la argumentación que está haciendo la Suprema Corte respecto a la aplicación del Código Penal Federal versus el Código local para un delito que debería ser tratado como loca”.

Reiteró su postura de que “se ha manoseado tanto este caso que hasta el sugerí al presidente (Andrés Manuel López Obrador) que usando sus facultades constitucionales porque sí las tiene, pues ya indulté al señor (Mario Aburto), y dejemos que México le de vuelta a la página, a una parte muy sombría de su historia”.

Lee también Luis Donaldo Colosio Riojas dedica emotivo mensaje a “Chiqui”, su "segunda madre”, tras fallecer de cáncer

Expresó que es pertinente “porque necesitamos realmente iniciar un proceso de reconciliación, bueno, lo tenemos qué hacer a partir del perdón, y no existe reconciliación si no parte del perdón”.

El aspirante a senador expresó: “Yo perdono a esa persona, que Dios lo bendiga, que salga libre, que se vaya de México, y que nos permita sanar como nación. Yo soy el que lo está proponiendo: permítanos sanar como Nación, yo no busco venganza, yo busco justicia, y en este momento no es castigar a una persona por algo que ocurrió hace 30 años, si no asegurarnos que eso no vuelva a ocurrirle a nadie más a partir de hoy”.

Colosio Riojas recalcó “es lo que he dicho siempre, entonces gracias por tu pregunta, pero no es la pregunta adecuada, sino qué nos corresponde hacer a partir de ahora para que estas cosas ya no ocurran”.

Respecto a la gira de proselitismo que realizó junto con la también aspirante al Senado, Martha Herrera, Colosio Riojas expresó que desde dicha representación buscaría una repartición justa de recursos para generar soluciones a fin de abastecer de agua a Nuevo León y montar una planta desalinizadora para tratar agua de mar, que constituye una solución para las ciudades del futuro para México y el mundo.

Los aspirantes a la Cámara Alta también se pronunciaron por fortalecer la cultura de cuidado y captación de agua, con monitoreo y mantenimiento permanente a la red.









Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/apr