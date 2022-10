Y, ¿qué tal el ambiente laboral en el gobierno estatal?

Al que le duran los funcionarios lo que un pañuelo en Baja California Sur, nos cuentan, es al gobernador Víctor Castro Cosío (Morena), pues recientemente le dio las gracias a Vladimir Torres, de la Dirección de Comunicación Social —enfocado más en presumir sus fotos en redes sociales, por cierto—, por lo que contrató al exvocero del exmandatario Leonel Cota (Morena), Juan Antonio Flores, pero el gustó le duró poco, porque le renunció ¡al cuarto día! Nos detallan que el primer encontronazo de don Antonio fue con Omar Castro, jefe de la Oficina del Ejecutivo, a quien sus subordinados tachan de “autoritario, humillante y misógino” y hasta tiene una denuncia por violencia política de género, además de que don Víctor tiene lo suyo y por eso, nos dicen, se prevén más renuncias. ¡Qué tal!

Evita góber los reflectores

Quien prefirió dar un paso de costado ante los reflectores en Jalisco, nos comparten, es el gobernador Enrique Alfaro Ramírez (MC), luego de que los nombres de algunos funcionarios del estado salieron a relucir en los documentos exhibidos por el grupo de hackers Guacamaya. Nos platican que desde que estalló el escándalo, don Enrique ha preferido alejarse de la prensa para evitar ser cuestionado por asuntos delicados que, presuntamente, involucran a altos funcionarios de su administración, y sólo acude a eventos públicos en los que no se convoca a la prensa, y en los que no se puede evitar la presencia de los medios, mejor brilla por su ausencia.

Por si le preguntan al diputado...

Nos comentan que en Chihuahua continúan los ecos de la salida de Tatiana Clouthier Carrillo (Morena) de la Secretaría de Economía y el no abrazo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Nos indican que el diputado local y coordinador de la bancada del PAN en el Congreso estatal, Mario Vázquez Robles, no se quiso quedar fuera del tema y afirmó en tono irónico que la llamada Tía Tatis no mereció ni un abrazo, “cuando los que sí merecen los abrazos son los delincuentes”, lo que dejó a algunos con la ceja levantada, entre ellos, los legisladores de Morena que sólo aguantaron su “entripado” y sonrieron de “dientes para afuera”, aunque algunos comentaron que don Mario estaba “metiendo la cuchara en cereal ajeno”. ¡Ouch!

El legislador y la piratería

A quien “le salió el chirrión por el palito” en Chiapas, nos platican, fue al diputado local Felipe de Jesús Granda Pastrana (Morena), cuya familia es dueña de los almacenes que llevan su apellido, con varias sucursales en el estado. Nos detallan que don Felipe es presidente de la Comisión de Hacienda en el Congreso estatal, pero el problema es que alguien denunció que en sus tiendas se vendían playeras de la marca Tommy Hilfiger a un costo de 209 pesos, pero que son pirata, pues las comercializan en La Mesilla, Guatemala, a menor costo y las hacen pasar como originales, por lo que varios se preguntan ¿cómo es posible que un servidor público fomente la piratería? y más cuando los morenistas se pasan repitiendo hasta el cansancio sus principios de “no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”.