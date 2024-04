Wendy Guevara, conocida influencer y reciente ganadora del reality show “La Casa de los famosos México”, visitó el día de hoy Casa Orquídea en la capital de San Luis Potosí, el único refugio para personas de la comunidad LGBT+ en el estado, para conocer este recinto y hacer entrega de algunos donativos que se requieren para el funcionamiento del lugar.

En rueda de prensa, el director de Casa Orquídea, Francisco Olvera relató orgulloso que fue Wendy y su manager quienes se contactaron con el refugio y decidieron visitarlo para conocerlo y poder realizar algunos donativos en especie.

Al respecto, la influencer agradeció el espacio y que le permitieran llevar los insumos.

“Nosotros los buscamos porque yo dije: quiero hacer algo que… tan bien que me ha ido después de este reality, que me fue maravilloso (...) supe de Casa Orquídea donde se apoya a la comunidad gay, a las chicas trans… un comedor que… vienes y te atienden, te tratan bonito. Y esto es algo que quiero que vea la gente, que no nada más ser parte de la comunidad es fiesta, es gozadera.”, señaló la influencer.

La “influencer” entregó donativos como alimentos y artículos de higiene personal para sus beneficiarios. (FOTO: Regina Arellano)

Debido al donativo que realizó, Wendy Guevara fue nombrada por los directivos y colaboradores de Casa Orquídea como su “embajadora oficial", título que le otorgaron al darle un listón y ponerle una corona. Ante esto, la influencer recalcó que hizo su visita con el fin de que volteen a ver a la comunidad y que se abran más sitios como Casa Orquídea.

Por último, Francisco Olvera no dejó de recordar que este refugio es un sitio que se mantiene mayoritariamente a base de donativos, por lo que hizo una invitación a las autoridades a que puedan buscar otorgarles un edificio que esté en desuso, ya que en el lugar en el que están ahora deben pagar 7 mil pesos de renta al mes, cantidad que se suma a los demás gastos de la casa.

Asimismo, se invitó a la población de la sociedad potosina a que sigan donando insumos o artículos de primera necesidad a esta causa, los cuales, se pueden entregar en las instalaciones de Casa Orquídea, la cual se encuentra en Calle Miguel Hidalgo 866, Centro Histórico de San Luis Potosí.

