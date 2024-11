Putla de Guerrero.— “Hoy, después de su entrenamiento, mi hija me dijo: ‘¡Mamá, hoy me dijo mi profe de basquet que no tenga miedo, que no me debe importar lo que las personas digan, que si me equivoco no me va a decir nada, que confíe en mi cuerpo, que su sueño siempre fue ser entrenador a pesar de lo que decían de él, lo logró, estoy feliz por él!’”, narra la madre de una exalumna del entrenador y profesor Rigoberto Martínez Sandoval, asesinado en Putla de Guerrero, Oaxaca.

La tarde del pasado lunes la violencia alcanzó al basquetbol, el único deporte que ayudaba a las infancias triquis a soñar una vida sin violencia. Personas desconocidas le quitaron la vida a un apasionado, padre, hijo, esposo, entrenador y profesor que luchaba día a día para demostrar que, desde el deporte, se podía dignificar el contexto de las infancias de las comunidades triquis.

La esperanza se esfumó para muchos estudiantes, alumnos, compañeros, vecinos, otros entrenadores, jugadores, su familia e hijos con el asesinato de Rigoberto Martínez, de apenas 34 años, y con 14 de trayectoria en el deporte. En 2010 se integró al proyecto de “Gigantes descalzos de la montaña”, donde entrenó a niños para las ligas, torneos y encuentros de basquetbol en lo local, regional e incluso internacional.

A sus 20 años, Rigoberto se convirtió en uno de los primeros entrenadores en la región. En 2016 fundó academias en Huatulco y Salina Cruz; después regresó a Putla, donde formó su propia Academia de Basquetbol Rigo’s Oaxaca (A.B.R.), que fue reconocida por la liga profesional, el Programa Nacional de Basketball YBOA-Mexico. Actualmente, el joven con maestría en Psicología entrenaba a infancias y jóvenes de varias comunidades de los municipios indígenas de Putla y Constancia del Rosario, en las instalaciones de la Escuela Normal Experimental Presidente Lázaro Cárdenas en Putla, mismo sitio donde, a pesar de su intento por escapar, los disparos de sus atacantes le arrebataron la vida sólo minutos después de haber concluido su entrenamiento.

Sergio Zúñiga, excoordinador del proyecto “Gigantes descalzos de la montaña”, lamenta la pérdida del entrenador y profesor de preescolar: “Estaba muy emocionado de todo lo que estaba haciendo. Rigoberto era un gran amigo, un gran hermano, un gran maestro, un gran esposo y siempre muy humilde y sencillo”, dice.

“Cuánto lamentamos de tu pérdida mi Coach Rigo’s, en Oaxaca estamos consternados, fuiste ejemplo de muchas generaciones, tu legado estará vivo en cada uno de nuestros corazones, vuela alto mi coach, tú sabes cuantas vivencias en el proyecto de basquetbol”, describe Marlín Alonso, una estudiante.

A tres décadas de violencia en esta región triqui baja, se trata de la primera vez que toca al basquetbol, por lo que muchas ligas locales, la regional, la del estado, e incluso de otras entidades, así como clubes deportivos, se han pronunciado tras el asesinato de Rigoberto.

“El deporte, la cultura y el arte son la solución de tantas problemáticas que se están viviendo en el país. No debemos de bajar los brazos (…) que las generaciones que él dejó bajo su mentoría sigan estas enseñanzas. Esperemos que estas historias jamás se vuelvan a repetir”, indicó Sergio Zúñiga.

Con la muerte de Rigoberto suman tres integrantes del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) asesinados en Oaxaca en las últimas dos semanas; todos fueron víctimas de ataques directos. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca confirmó que Martínez murió a causa de heridas de bala.

Condenan asesinato

En tanto, el MULT condenó el asesinato y exigió justicia, e incluso la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, lamentó el hecho. A pregunta expresa en conferencia de prensa, la Mandataria federal señaló que la Secretaría de Gobernación tiene la instrucción de estar en contacto con el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, para buscar la pacificación del conflicto en la zona triqui.

“Todos los homicidios en el país son lamentables y en particular este cuando tiene que ver con conflictos de este tipo. Tiene instrucciones la secretaria Rosa Icela [Rodríguez, titular de Segob] y el subsecretario Arturo Medina de continuar con estos trabajos, en coordinación con el gobernador. Entonces, sí estamos ahí”, afirmó la Presidenta. Con información de Pedro Villa y Caña, Salvador Corona y Eduardo Dina