Violencia al rojo vivo, pero David Monreal anda en plan navideño

El que anda con los villancicos al 1000% en Zacatecas, nos platican, es el gobernador David Monreal Ávila (Morena), pues presumió en redes sociales la colocación del árbol monumental y anunció que en la Plaza de Armas se construirá “una hermosa villa navideña”. Sin embargo, nos indican que como bola de nieve le cayeron las críticas de los zacatecanos, quienes le exigieron mejor construir paz y seguridad, incluso no faltó quien le recordó que el Día de Reyes pasado, en ese mismo lugar bajo el árbol, fue hallada una camioneta con varios cuerpos; además, otros le señalaron a don David que el mejor regalo que puede dar es construir un verdadero equipo de seguridad que pueda parar la violencia. ¡Ouch!

Diputado busca “sumar puntos”

Quien busca “colarse en la foto” en Jalisco, nos cuentan, es el coordinador de la bancada de MC en el Congreso local, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, pues le dejó en claro al rector de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Ricardo Villanueva Lomelí, que no se modificará ni una coma al proyecto de presupuesto entregado por el Ejecutivo estatal para 2023. Sin embargo, nos explican que la valentía de don Gerardo se debe a que se desvive por ser el candidato de MC a la alcaldía de Tlajomulco, pero por más que hace “circo maroma y teatro” no le alcanzará para ser el “ungido”, pues el actual alcalde, Salvador Zamora Zamora (MC), llevará mano para designar al abanderado naranja y en sus planes no está don Gerardo. “No hay más lucha que la que no se hace”.

Se desmarca senador de góber

Desde Baja California Sur, nos comentan que el senador Ricardo Velázquez Meza (Morena), suplente del gobernador Víctor Castro Cosío (Morena) en el Senado, está tratando de “marcar territorio” entre la militancia en el estado y para eso “echó la casa por la ventana” para dar su cuarto informe de actividades, donde el alcalde de Los Cabos, Oscar Leggs (Morena), se encargó de llevarle “la porra”. Nos recuerdan que don Ricardo ha estado en varias polémicas, como cuando lo acusaron de comprar un doctorado honoris causa, por lo que sus detractores aseguran que sólo quiere demostrar “que puede brincar del corral” para desmarcarse de don Víctor. ¡Qué tal!