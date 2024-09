La exdiputada y expresidenta de la mesa directiva del Congreso de Nayarit, Alba Cristal Espinoza Peña (Morena), fue vinculada a proceso por los presuntos delitos de peculado, ejercicio indebido de funciones, tráfico de influencias y abuso de autoridad que supuestamente causaron un quebranto de 30 millones de pesos a las arcas del Poder Legislativo.

Tras una audiencia a puerta cerrada en un juzgado de control en Tepic, se impusieron a la exlegisladora medidas cautelares de presentarse a firmar cada 15 días, una garantía económica de más de 3 millones de pesos y la prohibición de salir del país sin autorización para que pueda seguir su proceso en libertad.

El juez también le ordenó a la exlegisladora no acercarse al Congreso de Nayarit ni comunicarse con testigos o los otros imputados en el caso; además estableció un periodo de seis meses para que la Fiscalía del estado realice la investigación complementaria.

El caso contra Espinoza Peña, quien se desempeñó en el cargo de legisladora entre 2021 y 2024, deriva de una auditoría a su gestión como presidenta del Congreso local en el que se encontraron indicios de contratación de personal que nunca laboró en la institución y el uso de vales de gasolina para obtener recursos que se utilizaban con otros fines.

La Fiscalía del estado asegura tener diversos testimonios de trabajadores y extrabajadores del Congreso de Nayarit que darían sustento a las pruebas que hasta ahora se han presentado.

Alba Espinoza señala que las acusaciones carecen de fundamentos

La exdiputada acudió a la audiencia de imputación tras negarse a asistir en dos ocasiones anteriores, por lo que el juzgador determinó que de no presentarse en esta ocasión se liberaría una orden de aprehensión en su contra.

Espinoza Peña ha señalado que el proceso en su contra carece de fundamentos y tras su vinculación señaló que confía en las instituciones y hará lo necesario para aclarar la situación para que prevalezca la justicia.

“En todo momento he estado acompañada por mi abogado y tenemos plena confianza en que las instituciones hagan su trabajo con estricto apego a derecho y pensando, únicamente en encontrar la verdad. Aprovecho al mismo tiempo para agradecer a los medios de comunicación que han dado cobertura a este asunto y que lo han hecho de manera profesional y respetuosa. Su trabajo dice mucho de ustedes, de su ética y de su seriedad. Para quienes no lo han hecho de esa forma, sólo me resta decirles que su trabajo dice todavía más respecto de ustedes”, escribió en sus redes sociales.





