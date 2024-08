15 de agosto/ Cancún, Q. Roo.- En un hecho inédito en Quintana Roo, una ciudadana fue obligada judicialmente a pedir una disculpa pública a la presidenta municipal de Cancún, Ana Patricia Peralta, luego de que el Tribunal Electoral del estado (Teqroo) concluyera que cometió Violencia Política contra la Mujer en Razón de Género, derivado de críticas hechas a principios de este año al Partido Verde (PVEM) y a la edil, quien contendería por su reelección en el pasado proceso electoral.

Alfonsina Sánchez Cruz, médico naval, luchadora social que durante 20 años centró sus batallas en la defensa de los derechos de la mujer y en los derechos laborales del personal del sector salud, se presentó hoy al pie del Palacio Municipal, a las 10 horas, para dar cumplimiento con el mandato, correspondiente a la sentencia con número de expediente PES/ 005/ 2024 y su acumulado PES/ 016/ 2024, dictada el pasado 16 de abril.

De haberse resistido a ofrecer la disculpa –dijo– habría sido detenida y encarcelada por desacato, pues le dieron un plazo de 48 horas a partir de ser notificada del apercibimiento hecho por el Teqroo, el pasado 9 de agosto, para cumplir la instrucción judicial.

Todo el asunto forma parte de un procedimiento en el que fueron violentados sus derechos de audiencia y defensa, a decir de la propia Sánchez Cruz, quien es una de las fundadoras indiscutibles del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la entidad.

Activistas exigen disculpa publica de Ana Patricia Peralta por violencia en Cancún

Al sitio llegaron otras mujeres de la política, activistas y ex funcionarias públicas, como Niza Puerto, Martha Rodríguez y Maricruz Carrillo Orozco, quienes por propia iniciativa pidieron una disculpa a Alfonsina Cruz, por la situación en la que fue colocada por el Tribunal, derivado de la denuncia interpuesta por la edil, postulada por Morena para reelegirse durante la pasada contienda, la cual ganó.

Rodríguez y Puerto Paredes exigieron a la munícipe ofrecer una disculpa pública a la población de Cancún por las deficiencias que presenta la ciudad: Inseguridad, baches, banquetas rotas, deficiencia de servicios públicos, entre otros y coincidieron en la gravedad de que se haya obligado a una ciudadana a pedir disculpas a una autoridad, pues sienta un mal precedente para la libertad de expresión.

Activistas exigen disculpa publica de Ana Patricia Peralta por violencia en Cancún. Foto: Especial

“Las leyes no se hicieron para irle a pedir disculpas a una autoridad. No estamos al mismo nivel. Ellos tienen responsabilidades. ¿Cuándo hemos visto a alguna autoridad de Quintana Roo pidiendo disculpas al pueblo por un mal gobierno o por actos de corrupción?”, cuestionó la ex funcionaria municipal.

Niza Puerto afirmó que Peralta de la Peña debía disculparse públicamente con familiares de mujeres víctimas de feminicidio, con las madres buscadoras, por la desaparición de personas, con las mujeres a quienes dispararon la noche del 9 de noviembre de 2020, en lugar de solicitar que una ciudadana le pida perdón.

“Ojalá la gobernadora y la presidenta pongan fecha para pedirle disculpas a las madres buscadoras, a los ciudadanos agredidos y a todo lo que vivimos en este estado, porque tampoco está tan maravilloso como dicen que está.

“Me parece que lo que hoy estamos viviendo es gravísimo y es gravísimo para cualquiera de nosotros, porque entonces ya no vamos a poder hablar, porque será usado para quienes tienen el poder y el control en la política; mandarnos a amenazar y a hacernos esta humillación, porque esta es una humillación a una mujer que, además, todos saben que fundó Morena (…) de hecho, si de algo tiene la culpa, es de haber fundado Morena”, subrayó.

Políticas como Niza Puerto, @nizapuerto criticaron la resolución del Tribunal, se disculparon con Alfonsina por el acto "humillante" que se le impuso, y consideró q es la edil quien tendría que disculparse con #Cancún por la inseguridad y el déficit de servicios públicos en la cd pic.twitter.com/nBzA0bqcX0 — Adriana Varillas (@A_Varillas) August 16, 2024

La disculpa

Para cumplir con la sentencia, Sánchez Cruz dio lectura a un escrito, que contenía la disculpa pública en los términos en que lo exigió el Tribunal.

“El 11 de enero cometí violencia política en contra de la mujer por razón de género en su perjuicio, por emitir expresiones discriminatorias y estereotipadas, que rebasaron la libertad de expresión”, se le escuchó enunciar.

Además, expuso que las personas servidoras públicas, precandidatas o candidatas deben tener un umbral mayor de tolerancia ante la crítica, porque existe un estándar amplio de la libertad de expresión en la política que permite juicios valorativos, apreciaciones o aseveraciones al estar involucradas cuestiones de interés público.

“Asumiendo esta aclaración, en ese momento Ana Patricia Peralta de la Peña era candidata a la presidencia municipal, hoy presidenta municipal, por lo que nunca se dañó su dignidad, ni integridad y menos como funcionaria pública, pues su actual encargo nos da la respuesta de ello.

“Reconozco mi imprudencia al usar quizá, palabras que no fueron correctas, es por ello que el contexto y todos los elementos deben tomarse en cuenta, analizarse cuidadosamente, para considerarse que una conducta es Violencia Política de Género, lo cual no podrá alcanzarse si no se juzga con perspectiva de género”, dijo.

Manifestó que usar la Violencia Política de Género como un “instrumento para inhibir, callar la denuncia, la libertad de expresión y usar a las instituciones como un instrumento, no lleva a nada y rompe el garante de armonía social”.

Sánchez Cruz se dijo asalariada, sin cargo público; reprochó que “todo el peso económico, de relaciones, de la institución” se haya ensañado en su contra; el que el poder se proteja y a la ciudadanía se le castigue; y añadió que no comparte la decisión del Teqroo, pero la acata.

Explicó que se violentó el debido proceso, que no fue emplazada; que la notificación del procedimiento en su contra no sólo se la dejaron a una vecina, sino que ni siquiera salió a su nombre, sino al de otra persona, lo cual le impidió enterarse a tiempo. Y que el trámite y su condena fueron expeditos.

“Por respeto a la ley, acato el mandamiento judicial. Hubo un momento en el que pensé afrontar las consecuencias para prevalecer mi honor y mi dignidad que, como militar, sabrá lo que significa en mi vida. No obstante, existe la manera de cumplir con la ley, en esta sentencia, sin renunciar a mis principios morales, éticos y mi ideología política.

“Por ello ofrezco una disculpa pública a la ciudadana presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Patricia Peralta de la Peña, porque a través de una rueda de prensa publicada con fecha 11 de enero, emití expresiones que los magistrados del Teqroo consideraron discriminatorias y estereotipadas y que, en su criterio, rebasaron los límites de mi libertad de expresión”, sostuvo.





