En redes sociales circula un video en el que se ve como un Porsche rojo en exceso de velocidad impactó un autobús de pasajeros en la autopista México-Cuernavaca.

En el clip se alcanza a ver que quien grabó el momento se encuentra dentro de otro auto deportivo como copiloto tratando de alcanzar al Porsche mientras de fondo suena la canción "What Would Pluto Do" de Drake, a todo volumen.

Se oyen voces de jóvenes que van rebasando a los automovilistas cuando al girar en un curva un autobús de pasajeros circula normal sobre el carril central.

"¡No mames, verga!", se oye gritar a uno de los jóvenes al ver que el auto impactó en la parte trasera y lateral del autobús de pasajeros y se subió al muro de contención.

Hasta el momento no se conoce la identidad de los responsables, tampoco las autoridades se han pronunciado al respecto.

Porshe en exceso de velocidad impacta un autobús de pasajeros en la México-Cuernavaca#VIDEO: Especial pic.twitter.com/JrCZmP37PJ — Brenda MTz C (@BrenMtzCarrera) October 17, 2023

