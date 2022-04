El día de ayer, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román causó polémica por utilizar palabras altisonantes durante un evento gubernamental; las expresiones quedaron grabadas en un video.

Sansores entregó computadoras del programa "Bienestar Digital" a jóvenes, y entre su discurso abordó el tema de la Reforma Energética.

"Así como nosotros aplaudimos a un presidente comprometido, señalaremos a los traidores que no solamente traicionan el momento en que vivimos, un México empobrecido sino los traiciona a ustedes, a las nuevas generaciones y a los hijos de sus hijos porque se quedan con lo mejor del pastel", dijo.

"Los que trabajan para los iberdrolas, trabajan para su chingada madre"

Con respecto a los contratos de subsidio dijo: "Los contratos que se hacían tenía obligado al gobierno a subsidiar con 941 mil millones de dólares. Los que trabajan para los iberdrolas, trabajan para su chingada madre, que se vayan, esta no es su tierra, esto no es suyo, por eso los traidores no tienen cabida en campeche", expresó ante los aplausos de funcionarios y jóvenes presentes.

En redes sociales criticaron las expresiones de la gobernadora señalándola como mal ejemplo para los presentes, ya que en su mayoría eran estudiantes de nivel bachillerato.

