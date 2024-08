Atrás quedaron los tiempos en que se llamaba a doña Mary para dirigir los rosarios. En días recientes se ha vuelto viral en redes sociales el video de un velorio donde la familia decidió utilizar “tecnología de punta” para dirigir los rezos al difunto.

En la grabación de apenas 22 segundos se observan varias veladoras en el suelo y a su lado la bocina Alexa, quien empieza a rezar el “Ave María” y es seguida por los presentes.

“Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, vendita tu eres entre todas las mujeres y vendito es el fruto de tu vientre, Jesús”, reza Alexa.

“Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte”, responde de forma respetuosa los presentes.

La curiosa escena ocurrió en el municipio de Ixtenco, Tlaxcala, y fue compartida por el usuario de TikTok Tristan U Alonso.

La grabación ha causado debate en las redes sociales, donde algunos usuarios se han sentido ofendidos por este uso de la tecnología mientras que otros han tomado con gracia el momento.

“Que no lo vean las de mi pueblo porque mi mamá se queda sin chamba”, “cosas que no sabía que Alexa podía hacer”, “Se están perdiendo las costumbres, ya nadie se sabe un rosario completo”, “¿entonces en el cielo si hay wifi?”, y “lo bueno es que Alexa no te va a decir ‘tu no rezaste, para ti no hay tamales’”, fueron algunos de los comentarios.

Esta no es la primera vez que el asistente virtual de Amazon es usado con fines religiosos.

El año pasado circuló una grabación de un grupo de señoras "modernas" que utilizaron a Alexa para guiar sus oraciones.

Además, a principios de este año, varios dispositivos Alexa causaron miedo e inquietud en una tienda del Centro Histórico de la Ciudad de México ya que durante la madrugada comenzaron a recitar la Coronilla de la Divina Misericordia.





Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL