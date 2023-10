Oaxaca de Juárez.– Dos presuntos empleados del Gobierno de Oaxaca fueron detenidos tras golpear a dos elementos de la Policía Municipal de Oaxaca de Juárez, quienes intentaron infraccionarlos, momento que quedó grabado en un video que se hizo viral en las redes sociales.

Los presuntos funcionarios públicos fueron identificados como los hermanos Edwin y Jared Colmenares Maces, quienes aparecen en las imágenes cuando viajaban a bordo de una motocicleta, posteriormente descienden del vehículo y golpean a los elementos uniformados; de acuerdo con medios locales, se resistieron a una infracción.

En las imágenes, grabadas en calles del Centro Histórico de Oaxaca, se observa a los sujetos, presuntamente en estado de ebriedad, agredir a los elementos municipales sin que nadie se acerque a brindar auxilio.

Consultado por EL UNIVERSAL, el Ayuntamiento capitalino informó que ambos sujetos fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), donde fueron consignados por el delito de resistencia de particulares.

Según medios locales, a los detenidos también se les imputó el delito de lesiones agravadas en pandilla y se les aplicó una multa por resistirse al arresto, golpear a los policías y por conducir en estado de ebriedad.

A través de las redes sociales los agresores fueron identificados como empleados adheridos al Sindicato de Trabajadores de los Poderes del Estado e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal de Oaxaca (STPEIDCEO).

También se señaló al regidor de Protección Civil capitalino, Juan Rafael Rosas (PRI), de abogar para que los trabajadores estatales no fueran turnados a la fiscalía, por lo que el ayuntamiento capitalino señaló a este medio que se trata de información que no ha sido verificada y que no cuentan con elementos para confirmar dicha situación.

