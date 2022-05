VIDEO. Denuncian a trabajador de la CFE de herir a perrita con un desarmador en Puebla

A través de redes sociales se difundió un video en el que denuncian a un trabajador de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Puebla de agredir con un desarmador en la cabeza a una perrita, porque presuntamente esta le ladró y le mordió el pantalón.

En la grabación se observa al empleado realizando su trabajo, mientras una mujer se le acerca para grabarlo y narrar lo sucedido.

“Aquí el caballero de Comisión Federal de Electricidad acaba de matar a un perro porque le ladró… la mató, le pegó porque lo mordió, dice. Le mordió el pantalón y la mató”.



En las imágenes se observa al can tirado en la calle con sangre en la cabeza, mientras su dueña llora y grita que “la mató”.

“A la señora le iban a cortar la luz y la perrita solo defendió su casa, la señora ya no tiene luz, si pueden apoyarla por favor háganlo y que vean el caso de su perrita está deshecha la señora”, comentó la mujer que compartió la grabación.

"Pucca" lucha por su vida

En otra publicación de la misma red social se informó que “Pucca”, como se llama la perrita, tiene fractura de cráneo por lo que aún se encuentra grave y luchando por su vida.

El hecho ha causado indignación en redes sociales. “Por que no llamaron a la policía??????”, “Ese individuo debe estar en la carcél es lo minimo que merece, vinculación a proceso¡¡”, “Si lo conocen hagamos justicia!” y “Lo tienen que meter al bote no puede estar libre ..hay que hacer manifestación en CFE para que lo corran esto no puede quedar impune”, son algunos de los comentarios.

La publicación también fue comentada por la página de Facebook del Instituto de Bienestar Animal de Puebla.

Lee también: Automovilista atropella a un perro que descansaba en estacionamiento de Puebla

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

afcl/rmlgv