Culiacán.— El gobernador Rubén Rocha Moya firmó la iniciativa de Ley Reglamentaria para aplicar la Revocación de Mandato que, previamente, reformó el artículo 150 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa.

En conferencia de prensa, el secretario general de Gobierno, Enrique Inzunza Cázarez, extendió al mandatario estatal el documento para su firma, el cual será remitido a la 64 Legislatura para su consideración, análisis y aprobación, a fin de crear la reglamentación necesaria para hacer una eventual consulta ciudadana de revocación de mandato.

Sin embargo, el gobernador Rocha Moya (Morena) explicó que la condición para que se realice ese ejercicio de participación ciudadana es que debe ser solicitado por al menos 10% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, dentro de un plazo de tres meses después de haber cumplido tres años de mandato.

Afirmó que la revocación de mandato es a imagen y semejanza de la que ya está vigente a nivel federal, y comentó que no lo pone nervioso que la ley también le sea aplicable . “Voy a tratar de hacer las cosas bien para que me califiquen bien los sinaloenses, pero si no, pues ellos son los que mandan”, añadió el mandatario estatal.

Dijo que sólo falta que el Congreso del estado apruebe la iniciativa para que pueda aplicarse en este mismo año, ya que el 31 de octubre cumplirá sus primeros tres años de mandato.