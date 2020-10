Usarán en NL fuerza pública para restringir movilidad ante rebrote de Covid

Monterrey, NL.- Al admitir que existe el riesgo de que se saturen los hospitales y se presente un panorama peor que el registrado durante julio y agosto cuando hubo días con más de 800 contagios diarios y semanas con más de 50 defunciones al día en promedio, el secretario estatal de Salud, Manuel de la O Cavazos, anunció que, con apoyo de la fuerza pública, se endurecerán las medidas para evitar fiestas masivas y obligar a respetar las restricciones de horarios o cupo a los negocios del área del entretenimiento.

Incluso afirmó De la O, se analiza multar a quienes no usen cubrebocas, o imponerles una sanción como realizar trabajo comunitario, porque se tiene que actuar de manera más estricta para evitar el relajamiento que se ha presentado en la sociedad para seguir las medidas de prevención, y por la falta de firmeza de algunos alcaldes que no quieren recibir críticas por su afán de buscar la reelección.

El funcionario expuso lo anterior, luego de dar a conocer que este miércoles se reportaron 45 defunciones por Covid-19, mientras en días pasados se presentaban entre 24 y 25 decesos por coronavirus, al tiempo que hoy se llegó a 581 contagios, para completar cuatro días consecutivos por arriba de los 500 nuevos casos, cifra que no se alcanzó en los días previos del presente mes.

Nuevo León llegó a 76 mil 029 casos de Covid-19, al tiempo que suma cuatro mil 231 defunciones, mientras la cifra de hospitalizados ascendió a mil 207 personas, de las cuales 287 están con ventilador mecánico.

Como muestra del ascenso que en ambos indicadores se ha presentado este mes, el siete de octubre había 244 personas con respirador y para el día 15 había 248 pacientes en esa condición, en tanto por lo que se refiere a personas hospitalizadas el siete de octubre había 957 y para el día once la cifra llegó a 970, de ahí que en diez días aumentó en 237 el total de pacientes en algún hospital.

Ante el crecimiento en contagios, hospitalizaciones y muertes por Covid-19, Manuel de la O, adelantó, “vamos a ser más estrictos con los dueños de quintas, salones de eventos, sitios donde se realizan reuniones sin medidas sanitarias adecuadas, iremos a suspenderlos y las multas van a ser más altas”, de hasta un millón de pesos.

Pidió la colaboración de todos los alcaldes, pues dijo, ellos saben dónde se realizan ese tipo de eventos masivos que no cumplen las medidas sanitarias. “No podemos relajar las medidas y ocasionar un gran número de muertos, la vida de miles está en juego si no tomamos medidas más firmes”, señaló.

El secretario mencionó que hoy lo visitó en su oficina de la Secretaría de Salud, un hombre que fue llorando a pedirle ayuda porque fallecieron dos hermanos y su papá a causa del Covid-19, “y así como él hay muchísimos casos que suceden en Nuevo León”.

Recordó que en julio y agosto ya hubo un problema muy grave, cuando los hospitales estuvieron con una ocupación por encima del 70 por ciento, y un alto número de contagios y defunciones, pero “ahora puede ser más grave”.

Mencionó que ya habló con el gobernador Jaime Rodríguez, y acordaron ser más estrictos con quienes realizan o permiten reuniones clandestinas, y también hablará con el secretario de Seguridad Pública del Estado, Aldo Fasci, para que apoye en llamar a que los negocios y las personas cumplan las medidas sanitarias, porque “no podemos andar en la calle como si nada pasara”.

Agregó que en otros países como en la India, la policía usa una tabla para obligar a que la gente se meta a sus casas, y en otros los obligan por la fuerza, o los multan e incluso los llevan a la cárcel. En la entidad, comentó, se analizará en el Consejo de Seguridad en Salud las medidas que se van a tomar.

“Vamos a ver qué hacer, pero si no entienden vamos a tener que usar la fuerza pública, para que no se lleven a cabo reuniones masivas, porque son un riesgo importante y hay muchas personas irresponsables” que las realizan, y quienes, por ganar dinero, no respetan las restricciones que se pusieron para permitir las reaperturas.

apr/rcr