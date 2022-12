“Una mamá no se reemplaza con nada”

Durango.— A Margarita del Socorro Gutiérrez Torres la meningitis le cortó muchos planes. A sus 31 años, es una de las 23 víctimas fatales de un hongo que nadie sabe cómo llegó a cuatro hospitales de Durango, pero que tiene azorado al sistema de salud.

A Margarita, relata Miguel Ángel Yáñez, su pareja en los últimos 14 años, no le alcanzó el tiempo para tirarse del paracaídas ni del bungee. Tampoco para estudiar la carrera de Arquitectura. La meningitis le cortó la posibilidad de ver crecer a sus tres hijos y de cumplir el sueño de finalmente casarse con Miguel Ángel. Porque esta enfermedad acaba con los planes de familias completas.

Miguel Ángel se halla en la Plaza de Armas de Durango junto a la madre de una mujer enferma de meningitis. Hace días solicitaron el apoyo en redes sociales para recolectar pañales y leche.

De barba y pestañas largas, lleva una gorra que dice “Feliz día del padre”. Esa oportunidad de ser padre que le dio Margarita, una mujer risueña y leal, la recuerda Miguel Ángel.

Hace unos días, el 10 de diciembre, se hubieran cumplido 14 años de relación. “No era necesario decirle: ‘Me duele algo o me siento mal’, nos conocíamos tanto que sabíamos los que nos molestaba o nos afligía”, recuerda.

Se conocieron en la preparatoria, en el CBTA 3, en un aniversario de la escuela. Desde entonces estuvieron juntos. Vivieron en unión libre, Miguel Ángel estudió para ser veterinario, pero siempre les quedó la espinita de casarse.

“Ella quería que nos casáramos y yo siempre [tuve] la intención de pedírselo de una manera bonita, como cuando nos conocimos en el evento. Quería coincidir con las fechas de los eventos que hacen en la escuela para hacerlo ahí. Lo iba planeando. No nos alcanzó el tiempo”, dice.

No les alcanzó el tiempo porque, como a otras mujeres, un hongo se le metió al sistema nervioso. En el caso de Margarita empezó el 18 de agosto, cuando dio a luz al pequeño Miguel en el Hospital del Parque, uno de cuatro centros de salud privados que han sido clausurados a causa del diagnóstico de más de 70 personas con meningitis.

Margarita comenzó con la marca clínica de esta enfermedad que inflama los tejidos del cerebro y la médula espinal: los dolores de cabeza. Ninguno de los dos le dio importancia, pensaban que era tema de la lactancia o el parto, hasta que a finales de octubre comenzaron a ver en redes sociales y medios de comunicación los casos de mujeres diagnosticadas con meningitis y cómo coincidía con lo que vivía Margarita.

“En el hospital hasta que la internaron nos dimos cuenta de que tenía más síntomas como rigidez del cuello, temperaturas, náusea”, menciona.

Acudieron al Hospital 450 de Durango y le realizaron las pruebas. La punción lumbar dio positivo a meningitis y la hospitalizaron el 7 de noviembre.

Durante días, Margarita sufrió de dolores intensos de cabeza, otros días sin síntomas. Su corazón dejaba de latir, le colocaron un marcapasos, empezaba a desvariar, a responder cosas que nadie le preguntaba, a tener alucinaciones. “No podía sostener una plática”, dice Miguel.

Después vino un infarto cerebral, dolor de cuello y cabeza, falta de oxígeno. Luego, un derrame cerebral. Estuvo en coma inducido por dos días, pero no reaccionó.

El 27 de noviembre, Margarita del Socorro, una mujer a la que le gustaban las plantas y los deportes extremos, murió.

Miguel Ángel quiere justicia porque ahora que se quedó solo con sus tres hijos, no sabe si mañana estará para cuidar de ellos. Por las madrugadas, narra, su hijo de año y medio se levanta y pregunta por su mamá, la busca y llora porque no está.

“Una mamá no se reemplaza con nada, y que no esté con sus hijos por algo así tan ruin, no se me hace nada justo. Por eso es un tema de justicia”, dice.