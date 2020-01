Un Monreal copia “ideas” de AMLO

En Zacatecas, nos cuentan, el alcalde morenista de Fresnillo, Saúl Monreal Ávila, le hará segunda al presidente Andrés Manuel López Obrador, pues este lunes anunciará que rifará la camioneta Yukón con blindaje nivel 7, adquirida en el gobierno del priista Benjamín Medrano (2013-2016), la cual costó más de 2 millones de pesos y que el menor de los Monreal no quiso utilizar, porque “se trataba de un vehículo de superlujo”; dice que con lo recaudado quiere comprar camiones de basura. Lo cierto es que, nos comentan, don Saúl no ha sido tan buen vendedor, ya que tiene un año y medio que la puso a la venta y “nomás no sale”, a pesar de que la bajó a mitad de precio. Así que los zacatecanos, además de la tentadora oferta de la rifa de un avión presidencial, ahora podrían hacerse de una supercamioneta. ¿Quién ya se vio?

Rifa de avión es una genialidad: funcionario de la 4T

Durante su visita a Reynosa, Tamaulipas, nos comentan que el director general de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC), Rodolfo González, señaló que el dicho del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre rifar el avión presidencial en un sorteo de la Lotería Nacional era una “genialidad”, puesto que no es descabellado pensar que se puedan vender 6 millones de boletos para ganarse la controvertida aeronave, porque ese número de “cachitos” son los mismos que Lotería vende para su sorteo magno. Pero ahí no paró la cosa, nos dicen, ya que don Rodolfo puso a volar su imaginación, como miles de mexicanos, y presumió que si la iniciativa toma buen cauce, él compraría 50 boletos, y que si entre ellos salía el ganador, vendería el avión y donaría 90% de la ganancia. Al parecer, nos aseguran, el funcionario de la 4T se siente con más ángel que el mismo AMLO para vender la aeronave y se ve que los posibles compradores de plano le dieron el avión.

Recursos ponen a sudar a gobernador

Nos platican que en el Congreso de Guanajuato la bancada panista arma consensos para una sesión extraordinaria en busca de sacar adelante la solicitud de endeudamiento de más de 5 mil millones de pesos del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, quien, nos dicen, comienza a desesperarse porque han transcurrido cerca de cuatro meses sin que sus operadores políticos tengan los consensos para que se apruebe su petición. Nos detallan que la presidenta de la Comisión de Hacienda y Fiscalización, la panista Alejandra Gutiérrez, no ha completado los amarres y asegura que se tomarán decisiones que no pongan en riesgo la estabilidad financiera de la entidad, con base en trabajo técnico y profesional. pero mientras, don Diego es quien está de nervios.

Ahora sí, edil voltea a Turismo

Desde Sinaloa nos cuentan que a quien tildan de “candil de la calle y oscuridad de su casa” es al alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro (Morena), quien ya tiene las maletas listas para viajar a Madrid, España, a la Feria Internacional de Turismo, en busca de posibles inversiones. Nos aseguran que don Jesús hace un año canceló la expedición de los “certificados de promoción fiscal” para futuros inversionistas, pero ahora dijo: “Voy”; eso sí, llevará una carpeta de facilidades y estímulos fiscales bajo el brazo y aclaró que el ayuntamiento pagará los gastos de él y su tesorera, y que si su esposa va, él se encargará. ¡Olé!