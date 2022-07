Un aumentito para los secretarios

Nos cuentan que después de subirle el sueldo a todo su gabinete, la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno (Morena), recibió tal cantidad de críticas que no le quedó de otra que echar la medida para atrás, aunque inicialmente, nos recuerdan, los funcionarios estatales se aferraron tanto al aumento, que incluso trataron de justificarlo diciendo que con todo y el incremento no le costaban al erario tanto como las anteriores administraciones. No obstante, nos dicen, al ver el rechazo generalizado, que en poco abona a la mala percepción que desde hace meses tienen los colimenses sobre doña Indira por el clima de violencia en el estado, la góber anunció que la decisión fue un error y se daría marcha atrás para que ese dinero mejor se vaya a los sueldos de los policías. ¡Así por las buenas, quién no!

Alborota Winckler a duartistas

Desde Veracruz nos platican que la detención del exfiscal general de ese estado, Jorge Winckler Ortiz, investigado por los delitos de desaparición forzada y privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro, alborotó el gallinero priista. Según nos detallan, desde el exgobernador Javier Duarte de Ochoa, hasta el exsecretario de Gobierno, Flavio Ríos, y el exfiscal general del estado, Luis Ángel Bravo, se le fueron encima al abogado en desgracia, clamando el peor de los desenlaces contra quien consideran su verdugo. El tema, nos indican, es que mientras unos quieren ver llover, otros se preguntan qué tan diferentes son ambas caras de la moneda.

Y los “trapitos sucios”...

Donde los ánimos están tensos entre chismes y agresiones, nos comentan, es en San Pablo del Monte, Tlaxcala, luego de que la ahora expresidenta honoraria del DIF municipal, Rocío Epazote, protagonizó un enfrentamiento con una mujer, a quien le arrojó en el rostro agua con chile y además la intentó rapar, acción que pronto se viralizó en redes sociales gracias a un video. No obstante, nos dicen, la cosa no quedó ahí, pues ante el escándalo el más señalado fue el esposo de doña Rocío, el edil Raúl Tomás Juárez (NA), ya que los hechos los habría desencadenado una presunta infidelidad de su parte. Al final, nos mencionan, al edil no le quedó de otra que, en un comunicado, disculparse y anunciar que Epazote dejaría el DIF para atender los asuntos legales que se deriven del ataque, pues desde el ayuntamiento se informó que la investigarían y se invitó a la víctima a denunciar.

De apapachos y jalones

A quien aún no se le pasa el “efecto pavorreal”, nos cuentan, es al gobernador electo de Tamaulipas, Américo Villarreal (Morena), luego de que hace unos días el presidente Andrés Manuel López Obrador lo calificó como lo mejor que le ha pasado al estado, pues lo consideró un hombre honesto e íntegro. No obstante, nos añaden, entre elogios también hubo otros que salieron heridos y no se reponen, pues Andrés Manuel López Obrador también señaló, en referencia al triunfo de don Américo y la derrota del PAN que actualmente gobierna, que cuando los ciudadanos salen a votar, ni la inseguridad ni la compra de votos les alcanza a los demás para ganar. Al final, como no todo es gozo, también se vale sobarse.