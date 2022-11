A un año del ataque al palacio municipal de Guaymas, sigue la lucha por retomar la vida

Guaymas.- A un año del ataque al Palacio Municipal de Guaymas, ocurrido en plena manifestación feminista, familiares y víctimas, a pesar del luto y el miedo, viven una lucha diaria por la reconstrucción de sus vidas.

Hoy, 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. En Sonora, hay una herida social abierta; aún persiste el reclamo de justicia.

En la agresión armada fue asesinada Marisol Cuadras, una joven manifestante de 18 años, también murieron el oficial Antelmo Eduardo, escolta de la alcaldesa, y uno de los atacantes. Dos personas más resultaron heridas.

De acuerdo con las autoridades, el objetivo de la agresión era el entonces Comisario de Seguridad Pública de Guaymas, Humberto Cano Ahuir. A la fecha, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora ha enumerado a tres atacantes muertos y al autor intelectual preso, de seis agresores participantes.





El ataque

La tarde del jueves 25 de noviembre de 2021, cientos de mujeres en diferentes municipios del estado, se manifestaron, elevando proclamas: ¡Señor, señora, no sea indiferente, se mata a las mujeres en la cara de la gente!”, una de ellas.

A las 18:40 horas, al término de la movilización pacífica, manifestantes integrantes del colectivo Feministas del Mar, eran atendidas por la alcaldesa de Guaymas, la morenista Karla Córdova, y el comisario Cano Ahuir.

Según describió la munícipe, fueron atacados por cuatro frentes: primero un disparo, después lanzaron granadas y otra vez disparos. En su momento relató que ella cayó al suelo y como pudo se arrastró a unas oficinas del palacio municipal, donde alcanzó a resguardar a un grupo de activistas y a funcionarios.

En el lugar murieron Marisol Cuadras, el escolta Antelmo y un presunto delincuente. Además, Noé Alberto, subdirector de comunicación social del ayuntamiento, resultó herido de bala en brazo y pierna, y la activista Giovanna Alexandra, de 18 años de edad, recibió un impacto que le destrozó una pierna.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) considera que la tragedia pudo tener repercusiones mayores. “Los agresores se encontraron con un inesperado despliegue de Marina, que evitó que cumplieran su plan criminal, lo que quedó demostrado en dictámenes y peritajes de Balística”, indicó la fiscal Claudia Indira Contreras Córdova.

Primero, explicó, no se logró privar de la vida al objetivo de la agresión. Además, una granada no detonó en toda su capacidad.

Para neutralizar el peligro, detalló la fiscal Contreras, personal de Marina y de la Policía Municipal repelieron la agresión y dieron a Carlos Alberto Mexía Grijalva, “El Plebeyo”, quien antes había matado al oficial Antelmo.

De acuerdo con la versión de la fiscalía, ya herido, “El plebeyo” siguió disparando e intentó huir; dos proyectiles impactaron en un pilar de piedra de Palacio Municipal, desviaron su trayectoria y mataron a Marisol Cuadras.

Además, dos hombres que habrían participado en estos hechos, identificados como Iván Alejandro, “El Talibán”, y Julián Alejandro Mercado Sánchez, “El Güerito” o el “4-42”, murieron en distintos hechos violentos en las siguientes semanas.

En mayo pasado fue detenido por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), Brayan Maximiliano “N”, “El 18” o “La Monja”, originario de Guaymas, quien es señalado como probable autor intelectual y material del ataque.

La fiscal expuso que el hombre fue detenido por los delitos de homicidio simple doloso, tentativa de homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventaja y lesiones calificadas con alevosía y ventaja en número de dos.

Miedo, dolor y luto

A un año de distancia, familiares y víctimas aún no se recuperan de la tragedia. Teresita, la madre de Marisol, constantemente le dedica mensajes en redes sociales.

Para Giovanna Alexandra, la joven que resultó herida en una pierna, la recuperación no ha sido fácil, pues se ha tenido que someter a varias cirugías, según ella misma ha relatado en la red social TikTok.

“Les contaré un poco de mi vida. Mataron a una amiga que amaba frente a mis ojos, me dispararon y entré a quirófano muchas veces, duré cuatro meses sin poder caminar, iba a competir y esto arruino mis planes, es un duelo muy grande y la extraño, todos los días, le pido a Dios que por lo menos me deje verla en mis sueños.

“Trato de estar bien por mi familia y amigos, me siento vacía, no me siento suficiente, no sé cuánto tiempo se irán el estrés postraumático y el miedo”, dice en un video.

“Volví al gym pero ya ni eso me hace feliz. Me esfuerzo por volver a tener el físico que tenía antes, estoy tratando de reconstruirme. Sólo espero volver a encontrarme y volver a ser feliz”.

Sin embargo, para las víctimas y las familias nada volverá a ser igual.



