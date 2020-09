Tuvo Línea 3 del Tren Ligero alto costo para tapatíos

Guadalajara.— Seis años de obras, múltiples retrasos para su conclusión, un costo que prácticamente se duplicó, daños estructurales en casas particulares y fincas patrimoniales; además de negocios en quiebra a causa de los trabajos de construcción y un tufo a corrupción por la participación de constructoras como OHL, es lo que hasta ahora representa para los tapatíos la Línea 3 del Tren Ligero de Guadalajara, que hoy inaugura el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

En poco más de 30 minutos, los trenes recorrerán 18 estaciones a lo largo de 21.5 kilómetros que cruzan —con dos viaductos elevados y un túnel— Zapopan, Guadalajara y Tlaquepaque.

Se espera que diariamente utilicen este servicio unas 233 mil personas, por lo que el gobernador del estado, Enrique Alfaro, señaló que este sábado los tapatíos estarán de fiesta y para celebrar; la entrada al tren será gratuita durante una semana.

Según el proyecto original, el costo total de la obra sería de 17 mil 692 millones de pesos y se construiría entre agosto de 2014 y diciembre de 2017.

Sin embargo, hasta 2020 ascendía a 33 mil 953 millones de pesos y aún faltan recursos para reparar los daños que causó la excavación del túnel de 5.4 kilómetros que cruza el centro de Guadalajara.

La SCT, responsable del proyecto, aún no explica los motivos del sobreprecio y los retrasos.

Adela Chavoya representa a los vecinos de la colonia Alcalde Barranquitas, en el centro, que fueron afectados y recuerda que desde su inicio comenzaron los problemas, pero en 2016 se agravaron.

“Empezaron a hacer una obra de desvío de drenaje y con las primeras lluvias en 2016 tuvimos inundaciones y daños en las viviendas por los movimientos en el subsuelo, tenemos todas las casas afectadas en la calle de Pedro Loza. Son 22 casas y 29 familias”, recordó.

En todas hay daños estructurales y algunas incluso tuvieron que ser deshabitadas, pero hasta ahora ninguna autoridad se ha hecho responsable.

“En estos días he buscado al presidente municipal, Ismael del Toro, porque a principios del año nos dijo que nos iban a pagar todo, pero ya no hemos tenido comunicación; también buscamos al secretario de Gobierno de Jalisco, Enrique Ibarra, pero a través de una persona nos mandó decir que le toca al Sistema de Tren Eléctrico Urbano y ahí nos dicen que desde hace un año ellos no tienen ya ninguna responsabilidad”, indicó.

Aunque los vecinos afectados no han logrado pagar una avalúo para determinar el costo de los daños, refirieron que hoy buscarán acercarse al presidente Andrés Manuel López Obrador para entregarle un escrito en el que le piden intervenir y enterarse de que una obra por la que se han pagado miles de millones de pesos no contempla las reparaciones de los daños que ocasionó.

Según la Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara (Canaco), durante la obra cerraron más de 200 negocios, se perdieron casi 3 mil empleos y 590 millones de pesos por el cierre de calles.

“Hubo un tiempo de espera de 73 meses de los comercios; sin embargo, estaremos actualizando nuestros estudios en diciembre para dar a conocer los beneficios del tren.

“En un par de años podremos ver el impacto en acciones urbanas, comerciales y turísticas de la Línea 3; es sin duda una obra que hace que los tapatíos y los jaliscienses volteemos al futuro con optimismo”, dijo el presidente de la Canaco, Xavier Orendáin.