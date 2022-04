Tren Maya y revocación, en Yucatán le quedan a deber a AMLO

Desde Yucatán nos platican que quienes están en la mira, hasta de sus cuates, son los políticos morenistas, ya que los pobres resultados que han presentado en elecciones pasadas y en su labor de promoción de la consulta de revocación de mandato, provocaron que la dirigencia nacional guinda instalara como delegado estatal a Andrés Peralta, quien ya les advirtió a sus compañeros que “dejen de pelearse pensando en 2024, porque si no hay buenos resultados el 10 de abril en la consulta, no tendrán posibilidades a futuro”. Pero eso no es todo, pues según nos revelan, el tema escaló al punto de que Mario Delgado, líder nacional de Morena y el secretario de Gobernación Adán Augusto López, les pidieron personalmente a las huestes yucatecas cumplirle al Presidente, primero con la consulta y luego con las gestiones del Tren Maya. Claro, si quieren crecer en ese instituto. ¡Qué tal!

El “fuego” de los malpensados

Ser político tiene sus bemoles, y a veces equivale a caminar sobre la cuerda floja, o al menos eso se dice a raíz del incendio forestal en Santiago, Nuevo León, que durante los días de trabajos de sofocación ha sido tema de plática y acción, tanto social como política. Para ejemplo, nos dicen, el líder estatal del PAN, Hernán Salinas, y los diputados locales Mauro Guerra, Antonio Elosúa y Eduardo Leal, se apresuraron a donar víveres, agua y bebidas rehidratantes para los brigadistas que combaten el fuego, ante lo cual no faltó quien dijera que están sembrando temprano para cosechar votos en 2024, al igual que uno que otro que se subió a opinar sobre el tema. ¿Habrán atinado los malpensados?

El amigo chapulín de Riquelme

Nadie sabe qué pasó, nos dicen, pero en Coahuila es tema de cotilleo político que el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera del estado, Jorge Luis Morán, chapulineó a Morena tras ser un cercano al priismo y mejor aún, al gobernador Miguel Riquelme Solís, quien este año dejará el cargo. Según nos detallan, don Jorge Luis era tan cercano al góber, que incluso cuando éste pidió licencia como alcalde de Torreón para competir por la gubernatura, don Jorge ocupó su lugar y luego hasta un puesto en su gobierno. ¡Así las amistades políticas en año de elecciones!

Pleitos en la tesorería

Y hablando de viejas amistades, nos dicen que en El Fuerte, Sinaloa, llamó la atención la actitud del alcalde Gildardo Leyva Ortega (Morena), al destituir repentinamente al hoy extesorero municipal, Fabián Cázarez González, quien previo a ser cesado habló de temer por su integridad física y la de su familia. Pero eso no es todo ni lo que más llama la atención, nos aseguran, pues en un primer momento el munícipe presumió el hecho de tener a don Gildardo en su equipo de trabajo, al considerarlo “un hombre honesto y muy capaz”, no obstante, al cierre de su relación laboral omitió comentarios al respecto, incluida la razón de la destitución, mientras que el extesorero dejó ver que su remoción tendría que ver con intereses ocultos del edil respecto al erario. ¡Qué tal!