Tras explosión de bodega con pirotecnia, donan ropa, medicamentos y despensas

Kanasin, Yucatán.- Ante la tragedia que vivió una familia al estallar un predio en donde se almacenaba pirotecnia, la solidaridad de familias del Estado se ha visto reflejada con el envío de ropa, medicamentos, despensas y otros apoyos para esa gente que perdió todo al derrumbarse su hogar.

Se trata de la familia Ciau-Pech que perdió todo ya que la explosión de un predio que se encontraba a un lado de su vivienda en la colonia Francisco Villa Oriente de este municipio conurbado a Mérida, se quedaron sin nada.



En el centro comunitario, ubicado a un costado del complejo deportivo polifuncional de la colonia, llegaron despensas, víveres, cobertores, comida, ropa e incluso, juguetes, para estas personas, quienes se mostraron agradecidas por la hospitalidad recibida.

"La verdad, estamos sorprendidos, no lo esperábamos. Solo nos resta decirles muchas gracias y que se multiplique lo que nos dan", señaló Seidy Pech, quien junto con su esposo Román Ciau Ek y sus nietos, Margarita y Jesús, lograron salir ilesos de la explosión ocurrida el 31 de diciembre pasado.



Con el apoyo del Ayuntamiento de Kanasín, policías municipales, familiares y vecinos, se realizaron las labores de clasificación de la ayuda y la adecuación del centro comunitario donde esta familia permanece en tanto resuelven la situación con su vivienda, hoy destruida casi por completo.



Doña Seidy recordó que cuando la explosión ocurrió, se encontraba en la cocina de su casa junto con su hija, por lo que su reacción fue sacar a sus nietos, aunque no pudo hacer nada por los que se encontraban en el cuarto, contiguo al centro del desastre.



Dijo que los menores estaban en una hamaca, aunque señaló que el cuarto no se derrumbó pero no se podía ingresar por ellos pero afortunadamente fueron rescatados por los vecinos del lugar.

"Los vecinos fueron quienes dirigieron el rescate. Nosotros nos fuimos al hospital con ellos y ahí estuvimos hasta que les dieron de alta a dos. Ayer fui a mi casa pero no me dejaron sacar nada. Luego vine aquí (centro comunitario) y aquí estaremos", relató.



Por su parte, Román Ciau refirió informó que cuando la explosión ocurrió, se encontraba tomando un baño, del cual salió al sentir el estruendo. Dijo que, como pudo, fue avisar a su otra hija, quien se encontraba laborando y posteriormente, a su mamá.



Luego, se dirigió al hospital a ver sus nietos, esposa e hija y fue hasta ayer que pudo retornar a lo que fue su casa.



Ambos afectados señalaron que tendrán que construir su vivienda desde cero, aunque señalan no tener los medios económicos para ello por lo que esperarán a "establecerse" y posteriormente, solicitar algún apoyo de las autoridades.

"Pero lo importante es que salvamos nuestras vidas, logramos estar a salvo de la explosión aunque perdimos viviendas y cosas", relató finalmente no sin mostrar un dejo de tristeza.

