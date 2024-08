Hermosillo, Sonora.- El delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Sonora, Francisco Sergio Méndez, informó que se ha detectado el uso de vehículos de plataforma para movilizar migrantes en Sonora.

El tráfico de migrantes ha disminuido en un 86%, externó al revelar que "ahora están utilizando el sistema de Uber's para ser trasladados, ya no en camiones , ya no en aviones, etc., ahora es en Uber's".

De cualquier forma, se están haciendo las detenciones de choferes cuando van con tráfico de indocumentados, advirtió.

Transporte de Uber's, la nueva modalidad de tráfico de migrantes en Sonora. Foto: Archivo

El funcionario federal hizo un llamado a los conductores para que tengan cuidado en el pasaje que están transportando.

"No se que medidas pudieran adoptar ellos, alguna identificación, cuando a simple vista son personas que no son mexicanos que por las distintas formas de conducirse puede dar un margen a pensar que son de otras nacionalidades, de ahí que tengan cuidado".

Los casos que se han detectado son de Hermosillo ciudad capital y en las fronteras de Sonoyta, San Luis Río Colorado.









