Todo sea por el Canelo Álvarez

Nos platican que el coordinador general de Política y Gobierno en la administración federal, Rabindranath Salazar, se enfila hacia un nocaut técnico tras ser sorprendido en primera fila en la pelea de este fin de semana de Saúl Canelo Álvarez en Las Vegas. Las críticas más duras, nos dicen, resonaron en su natal Morelos, donde sus correligionarios están enfadados porque mientras consejeros afines a su corriente acudían al Congreso Nacional de Morena, don Rabindranath festejaba y, para rematar, en una toma a cuadro en la transmisión de la pelea se ve cómo el exsubsecretario de Gobernación baja la cabeza para evitar ser captado, lo cual falló. ¡Vaya exhibida para alguien que aspira a ser gobernador por el partido de la austeridad republicana!

¿Será melón o será sandía?

Quien quedó “como hijo de padres divorciados” en el Congreso de Sinaloa, nos comparten, es el diputado local Luis Javier de la Rocha Zazueta (PRD), pues llegó a su curul por la alianza opositora PRI-PAN-PRD con el acuerdo de que se integraría a la bancada priista; no obstante, con el rompimiento de la alianza, ahora don Javier no sabe qué posición va a asumir durante los debates, porque en temas como matrimonios igualitarios y aborto su postura no gustó a sus compañeros priistas de bancada, quienes de forma muy sutil le tiran indirectas de que “a nadie se le retiene por la fuerza”, por lo que ya analiza cambiarse de camiseta y hay voces que aseguran que coquetea con el PAN, con el que tiene más coincidencias. ¿Dónde decidirá quedarse?

Chiapas y el Estado de derecho

Nos cuentan desde Chiapas que la incorporación de la Guardia Nacional a la Sedena pasó sin pena ni gloria en ciertos pueblos del estado, donde los acuerdos de seguridad se ciñen más a usos y costumbres, pero también a algunos intereses. Para ejemplo, nos explican, el 13 de septiembre un grupo armado civil en Chenalhó retuvo a un soldado que realizaba patrullajes para prevenir agresiones al vecino municipio de Aldama, situación que terminó cuando el efectivo castrense fue “canjeado” por la libertad de un hombre arrestado ese día con un fusil de alto poder. Al final del día, nos dicen, ya hay quienes cuestionan si el gobernador Rutilio Escandón (Morena) realmente podrá garantizar algún día el Estado de derecho en su tierra.