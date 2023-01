Titular de Fonatur se siente “con palanca” en tierra de AMLO

Como dicen que “en casa de herrero, azadón de palo”, nos cuentan que en Tabasco, a pesar de que el presidente del Consejo Político de Morena, César Raúl Ojeda Zubieta, se la pasa llamando a cerrar filas con el presidente Andrés Manuel López Obrador y respetar los tiempos electorales, los suspirantes a la gubernatura “andan desatados” haciendo campaña todos los fines de semana. Nos detallan que uno de ellos es el titular de Fonatur, Javier May Rodríguez, quien se siente apoyado por el hermano del Presidente, José Ramiro López Obrador, y usa todos los foros posibles para vender la idea de que es el “bendecido”, aunque no sea así, ya que en Morena son más de 10 los aspirantes que se creen candidatos, lástima que sólo hay una gubernatura. ¡Auch!

Que se va, se va... y no se ha ido

El que anda deshojando la margarita en Chihuahua, nos platican, es el exgobernador Javier Corral Jurado (PAN), pues uno de sus propósitos para este año es dejar las filas del blanquiazul, partido del cual aún es miembro. Nos relatan que don Javier comenzó muy activo el año dando su opinión por todos lados, donde critica al gobierno de María Eugenia Campos Galván (PAN) por los hechos ocurridos en el Cereso Estatal 3, pero además señala que el PAN está lejos de ser lo que antes era. Llama mediocre a la dirigencia nacional de Marko Cortés y anunció que está cerca de renunciar a su militancia, aunque sus detractores le recordaron que está saliendo del partido desde que dejó la gubernatura y sólo parece Pedro y el lobo. ¡Zas!

Obispo marca territorio

Desde Aguascalientes, nos comentan que el obispo Juan Espinoza Jiménez dejó a varios con la ceja levantada el pasado fin de semana, pues expresó su postura como jerarca de la Diócesis del estado defendiendo el matrimonio tradicional, la familia y el derecho a la vida, entre otros tópicos. Nos narran que don Juan se dejó ir con todo, pues aseguró que “para una persona racional, esos valores universales no son materia de discusión; en la Iglesia no son tema de negociación”, pero además se pronunció contra el aborto, la eutanasia y a favor de lo que llama proyecto natural del matrimonio. Sin embargo, nos explican que no es casual que don Juan toque esos temas, pues en unas semanas reanuda actividades el Congreso local, donde podrían salir de la congeladora estos tópicos. ¿Le habrán adelantado algo?