Monterrey.- El secretario de Economía del Gobierno del Estado, Ivan Rivas Rodríguez, aseguró que Tesla sí instalará en San Catarina, Nuevo León, su planta más grande e innovadora del mundo, pues ya compró el terreno y tiene los permisos federales y estatales en regla, mientras el gobierno estatal trabaja en las obras complementarias necesarias para que pueda iniciar la construcción de la empresa.

Al comparecer ante el Congreso local para la Glosa del Segundo Informe de Gobierno, Rivas Rodríguez expuso lo anterior al ser cuestionado sarcásticamente por el coordinador del PAN, Carlos de la Fuente Flores, si finalmente sí se concretará esta y otras grandes inversiones, o se caerá como se le cayó su candidatura presidencial.

El panista recibió filoso al Secretario de Economía y empezó por señalar que el gobernador Samuel García en sus publicaciones y panorámicos con motivos del Segundo Informe presumió que ha traído a Nuevo León durante el presente año 44 mil millones de dólares de Inversión Extranjera Directa.

El panista agregó que cifra que contrasta enormemente con el Registro Nacional de Inversión Extranjera de la Secretaría de Economía Federal, que de enero a septiembre de este año enlista inversiones por 2 mil 828 millones de dólares de IED, sólo un 0.8% más que el monto contabilizado en el mismo periodo de 2022, del orden de los 2 mil 805 millones de dólares.

De la Fuente consideró que los datos divulgados por el gobernador “no dejan de ser sólo anuncios y deseos”, pues mientras el Gobierno Federal registra lo que realmente han puesto las empresas extranjeras en Nuevo León, lo anunciado por el gobernador son inversiones esperadas que se dan de forma gradual, a lo largo de varios años, que en ocasiones no se concretan.

“La cacareada lluvia de inversiones, no se refleja en las cifras federales, ¿están acaso están inflando, como ha inflado el gobernador tantas otras cosas que luego se le vienen cayendo como su candidatura presidencial e incluyen inversiones que luego no se concretan?, cuestionó el coordinador panista.

Iván Rivas explicó que el Registro Nacional de Inversión Extranjera contabiliza la inversión devengada, mientras que el registro estatal, “integra todos los anuncios y compromisos; la metodología nacional es una capitalización neta, si una empresa invierte 50 por ciento de sus utilidades en un proyecto de inversión y el 50 por ciento lo envía a un país de origen, la IED se contabiliza en cero”.

Además, detalló “se manejan diferentes temporalidades, en el registro nacional se anota exclusivamente lo ya invertido y lo que hacemos nosotros son los anuncios que ya estamos teniendo, y de aquí en adelante se van a registrar”.

Por ello, comentó, inversiones por anuncios, compromisos y colocación de primeras piedras, ascienden a 44 mil millones de dólares, y tienen anotados uno por uno estos registros que son públicos, y también se detalla cuántos empleos van a generar, inversiones que de alguna manera se han conseguido “por los viajes que hemos hecho”.

Satisfecho a medias con la respuesta, Carlos de la Fuente expresó que el secretario confirmó, “que lo que hace este gobierno es anunciar, y no necesariamente se pueden concretar, aunque me gustaría desear que sí” se hagan efectivas las inversiones.

En el turno de réplica, el panista expuso que en los panorámicos por el Segundo Informe de Gobierno, se decía: “Tesla ya llegó a Nuevo León”, y la verdad “yo no la he visto, no sé si usted ya la vio, o al menos un ladrillo que hayan colocado”, al tiempo de externar su preocupación de que como en otras fábricas de la misma empresa, al final no se instale. “¿Sí se hará en este sexenio?”.

Rivas agradeció la pregunta para hablar de un anuncio que ha puesto a Nuevo León en los ojos del mundo, relacionada con un proyecto que traerá más de cinco mil empleos, que será la inversión más grande en la historia de Nuevo León, y la fábrica más grande en el mundo para Tesla, que es la sexta empresa más valiosa del mundo y segunda más innovadora, que se caracteriza por su crecimiento, innovación y, tecnología.

Aseveró que esta fábrica está en proceso de instalación, “ya tienen el terreno comprado, también el proceso de permisos federales y estatales en regla ya solo es cuestión de que ellos decidan hacer esta inversión”.

Comentó Rivas “tenemos muy buena comunicación con los ejecutivos, constantemente estamos platicando con ellos y en breve será la colocación de la primera piedra”.

El secretario de Economía, dijo que las obras complementarias que se están haciendo en Santa Catarina, son necesarias con Tesla o sin Tesla, para atender los requerimientos que genera el crecimiento en ese municipio al poniente de la zona metropolitana, siendo algunas de estas la ampliación a tres carriles de la Carretera Libre a Saltillo, además de obras para el acceso y salida de vehículos para personas, insumos y productos a la planta, todo lo cual es necesario para que se pueda instalar la mencionada fábrica.









