Tejer la Navidad, un sueño cumplido

Veracruz.— Décadas han pasado desde ese día en que Eva Fouche tuvo la idea de tener una Navidad que luciera diferente y por uno o por otro asunto no lo había podido concretar. Este año por fin logró ese sueño: “tejer su Navidad”.

Desde que las visitas cruzan la puerta de su domicilio, ubicado en la zona centro de Veracruz, se pueden apreciar las diversas manualidades que Evita ha realizado desde que inició la pandemia: las cortinas, cojines, manteles, mandiles, piñatas, el nacimiento y hasta el árbol de Navidad.

A diferencia de los demás, el árbol mide casi dos metros de altura y está compuesto por 300 mosaicos multicolores tejidos, que en total son ocho kilos de estambre, los cuales comenzó a hacer en junio de este año y para octubre terminó uniéndolos con hilo blanco. Para el nacimiento, la mujer de 58 años utilizó la técnica de crochet, al igual que todos los adornos de la casa, y todo lo fue aprendiendo a través de videos tutoriales en internet.

Con su gancho en mano, Evita asegura que tejer le ayudó bastante a cambiar varios aspectos en su vida, y a pesar de que las nuevas generaciones lo ven como “algo de viejitos”, para ella y mucha gente es una terapia.

“Me da mucha paz el tejer, me mantiene ocupada, me ayudó mucho porque yo era muy distraída, me ha dado la oportunidad de enfocarme y poner mis cinco sentidos en algo.

“No saben el gusto que me da ver ahora a muchos jovencitos tejiendo, agarrándole amor al gancho o a las agujas, según la técnica que más les guste, es bueno darle continuidad para que no se pierda este arte”, recomienda.

Para el próximo año, Evita se ha propuesto un gran proyecto: el que su árbol de Navidad sea uno de los picos de una gran piñata que se coloque a lo largo de la calle. Ese es su sueño.