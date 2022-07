Tarjeta roja para el góber

Nos cuentan que en Baja California Sur, el gobernador Víctor Castro (Morena) es centro de críticas de sus detractores y varios desencantados con menos de un año de gobierno, debido a sus nulos resultados y muchas contradicciones. Resulta, nos dicen, que por estos días a don Víctor se le ve rozagante, promoviendo el deporte e inaugurando torneos regionales y nacionales de futbol y beisbol, pero llamó la atención que los espacios en los que hoy va a aplaudir, vitorear y tomarse fotos, fueron los que criticó en demasía durante su campaña, al acusar que su remodelación significó un “despilfarro” y malos manejos por los entonces gobiernos panistas, a los que prometió investigar por “corruptos”. ¿Será que una vez en el cargo aplicó “borrón y cuentas nuevas”?

Insultos que salen caros

Quien, nos cuentan, no la está pasando nada bien en Chihuahua, es el superdelegado Juan Carlos Loera de la Rosa, pues primero dio positivo a Covid-19 y ahora la diputada federal por Chihuahua, Laura Patricia Contreras (PAN), interpuso una denuncia en su contra por violencia política de género. Según nos cuentan, la queja fue interpuesta ante el Instituto Estatal Electoral, luego de que Loera acudió a una entrevista radiofónica donde usó la frase: “La zorra no se ve su cola”, para dirigirse a la gobernadora del estado Maru Campos (PAN). Aunque hasta el momento el delegado no se ha pronunciado al respecto, ni tampoco la gobernadora, nos señalan que la legisladora aseguró que en Chihuahua no se van a permitir ese tipo de señalamientos. ¡Qué tal el estate quieto!

Justicia, pendiente en la frontera

Nos platican desde Chiapas que la visita del pasado viernes a la entidad del presidente Andrés Manuel López Obrador coincidió con las investigaciones que la Unidad de Asuntos Internos de la Guardia Nacional realiza a un grupo de agentes, presuntamente involucrados en el accidente de un vehículo de migrantes, quienes acusaron a los uniformados de provocar el percance que dejó 11 extranjeros lesionados. El tema, nos dicen, no es menor, pues activistas han acusado que en la frontera sur opera una madeja de corrupción galopante, que involucra al crimen y al gobierno, que lo mismo persigue extranjeros que les retarda visas y permisos. ¿Será que con la presión presidencial ahora sí alguien pagará por los platos rotos?