Tapanatepec, cuello de botella para miles con rumbo al norte

San Pedro Tapanatepec.— La carretera que conecta a este municipio con Chahuites, en los límites entre Oaxaca y Chiapas, se convirtió en una zona fronteriza con gran movimiento comercial.

Cientos de migrantes venezolanos gritan ofertando comida, agua, refrescos, cortes de cabello y cambio de dólares, mientras otros se enfilan para ingresar a un campo de beisbol que desde el 5 de agosto funciona como un módulo del Instituto Nacional de Migración (INM) para otorgar permisos de tránsito. Desde entonces, la duración del permiso pasó de 30 a siete días.

La vida en Tapanatepec cambió drásticamente. En dos meses y medio arribaron a la comunidad alrededor de 120 mil migrantes de diversas nacionalidades, de los cuales las autoridades estiman que 80% son venezolanos, dejando una derrama económica de 200 millones de pesos, según el presidente municipal Humberto Parrazales.

Tapanatepec es una población sumamente tranquila, con unos 8 mil habitantes en su cabecera municipal, quienes viven del campo y la producción de mango. La llegada de miles de migrantes dejó al desnudo los limitados servicios en la comunidad, desde hospedaje hasta internet, pero los locales han sabido aprovechar el momento. Algunos ofrecen sus casas como espacio de descanso por días o noches e improvisaron comedores en sus patios o a orillas de la carretera. Incluso, 80 familias instalaron puestos de comida dentro del módulo del INM.

También creció la presencia de las empresas de autobuses con destino a la Ciudad de México, Oaxaca capital, Ciudad Juárez, Monterrey y Ciudad Victoria. Sin embargo, la enorme población migrante desencadenó el colapso del servicio de limpia, se vieron rebasadas las pequeñas sucursales de bancos, centros de préstamos y tiendas de autoservicio que ofrecen el servicio de envío de dinero, y los precios de todos los servicios para los migrantes se elevó.

Varados

Actualmente, en Tapanatepec están varados entre 8 mil y 10 mil migrantes, la mayoría (80%) de Venezuela. Aquí esperan su permiso de siete días, que sólo es útil para recorrer el territorio oaxaqueño. También aguardan el transporte para partir, pues por jornada el INM otorga apenas unos 250 permisos, insuficientes para las más de 3 mil personas que llegan al día; se estima que a diario salen la mitad de los que arriban, unos mil 500.

Muchos llevan más de una semana esperando su documento migratorio. José Efraín Tatuno Jiménez es uno de ellos.

Este venezolano de 18 años llegó hace cinco días desde Tabasco, a donde fue enviado por el INM después de haber sido detenido en Monclova, Coahuila, al expirar su permiso de siete días, expedido el 30 de septiembre en Tapanatepec. “No sé por qué México nos hace eso. No logré llegar a la frontera porque mi permiso se venció rápido, me detuvieron y me regresaron. No me di por vencido y acá estoy por segunda ocasión... No sé lo que está pasando, dicen que EU ya cerró la frontera, no sé qué va a pasar conmigo, no puedo regresar a mi país”, dice mientras muestra su permiso vencido.

Nueva caravana

Ayer, una caravana de migrantes salió de Tapachula, Chiapas. Unos mil venezolanos inciaron el camino durante la madrugada por la carretera costera. Prevén llegar a Tapanatepec, donde esperan que sus paisanos se unan al grupo. “Vamos armar una caravana más grande para el norte”, aseguró Jorge, miembro de la caravana.