El día de ayer se suscitó una tragedia en la alcaldía de San Pedro Garza García, Monterrey, cuando debido a los fuertes vientos un templete se cayó sobre decenas de personas, mientras se llevaba a cabo el cierre de campaña de Lorenia Cannavat, candidata de Movimiento Ciudadano (MC), quien se encontraba acompañada del candidato a la presidencia, Jorge Álvarez Máynez.

Alejandra Gamez, es una de las personas que perdieron un familiar en la noche de ayer durante el desplome del templete en el evento de Movimiento Ciudadano en el estado de Nuevo León.

Mediante redes sociales, esta joven compartió algunos mensajes emotivos dirigidos a su padre, Alejandro Gamez Sandoval, quien fue una de las víctimas fallecidas en el suceso. La primera publicación fue durante la noche, cuando subió una foto de ambos con una descripción dedicada al que ella describe como su compañero y el mejor padre del mundo.

"Papito bello, no sabes cuánta tristeza me dejas, teníamos tantos planes, tantas cosas que nos faltaba vivir, hoy me dejas aquí con el corazón hecho pedazos, se qué estás descansando, y que nos guiarás y cuidarás desde arriba, se me fue mi sener, mi compañero, mi psicólogo, el que siempre estaba para mí, estoy destrozada, si tan solo te hubieras quedado y no hubieras ido al evento, todo esto no hubiera pasado, te amo y te amaré toda mi vida, gracias por todo papito, por ser el mejor papá, nos vemos pronto mi vida, Gracias por todo", escribió su hija.

Horas más tarde, Alejandra también confirmó la muerte de su hermano, quien fue al evento organizado por Movimiento Ciudadano con su padre Alejandro Gamez. De igual manera, la joven se despidió del menor compartiendo una foto acompañada del siguiente mensaje:

"Chaparrito, te quedaba tanta vida por delante, un niño tan noble y bueno, que Dios te reciba con los brazos abiertos, desde el cielo tu y mi papá, cuídenos bastante, nosotros estaremos cuidando a tu mami y hermana".

Por último, Alejandra Gamez, compartió algunas noticias sobre la tragedia ocurrida el día de ayer en Monterrey, donde se asegura que padre e hijo había acudido al lugar para disfrutar del concierto del Bronco de manera gratuita como parte del cierre de campaña de la candidata a la alcaldía de San Pedro Garza García por MC.

