Reynosa, Tamaulipas.- La Vocería de Seguridad de Tamaulipas desestimó la alerta hecha por el Consulado de Estados Unidos en Matamoros donde se pide no viajar en autobuses que crucen. por Reynosa para llegar al lado americano.

Jorge Cuéllar, titular de esta dependencia informa en un comunicado, que desconocen exactamente en qué datos se basó el Consulado para emitir esta alerta.

"Supongo yo, que se basaron en la opinión de algunas personas y no en datos estadísticos como debería hacerse. Para ellos las advertencias están basadas en las condiciones que podrían afectar la seguridad de sus ciudadanos".

Se informa por medio del documento, que cada sede diplomática de Estados Unidos emite estos avisos de viaje de acuerdo a sus propios protocolos.

"En Tamaulipas, al día de hoy, no hemos tenido ninguna situación de secuestros de autobuses desde el tema de los migrantes en el mes de diciembre que afortunadamente fueron rescatados por un despliegue estratégico que realizaron de manera coordinada el Gobierno Federal y el Gobierno Estatal".

El funcionario comentó que no hay registros, ni denuncias de secuestros que conlleven a emitir este tipo de alertas.

"Cada país tiene sus propios protocolos pero la realidad que hoy se vive en Tamaulipas en materia de seguridad, dista mucho de la emisión de este tipo de alertas'.

Informó que en los últimos 5 meses no se ha tenido incidentes de secuestros de autobuses de pasajeros por lo que la alerta sobre secuestros no concuerda con los datos estadísticos que se tienen hoy en Tamaulipas.

'Tamaulipas ocupa el segundo lugar con mejores resultados de incidencia delictiva de los estados de la frontera norte. En los primeros 20 meses de esta administración, hemos reducido la incidencia en 5 de los 8 delitos de alto impacto".

Refiere que Tampico y la zona metropolitana, son la quinta ciudad con mejor percepción de seguridad según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI.

"Sin duda, esta alerta no nos beneficia, pero lamentablemente no sabemos en qué se basan, porque los datos estadísticos que hoy tenemos en Tamaulipas no concuerdan con la emisión de esta alerta", concluyó.

