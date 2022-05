Sugieren a alcaldes bajarle “dos rayitas” con la prensa

Quien prendió las alertas en Sinaloa, nos cuentan, fue el alcalde del municipio de El Fuerte, Gildardo Leyva Ortega (Morena), pues hace unos días, en voz muy alta, afirmó que “le daría mucho gusto romperle el hocico a varios periodistas”, entre otras “sutilezas”, lo que generó una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y hasta el gobernador Rubén Rocha Moya (Morena) entró al quite para recordarle a los ediles que tienen que ser más tolerantes, de piel dura y, ante todo, respetuosos de la libertad de prensa, pues son varios lugares donde los periodistas padecen el acoso de autoridades y, nos dicen, ahorita el horno no está para bollos en ese tema. ¿Qué le incomodará a don Gildardo?

Como que no, pero como que sí

Desde Baja California Sur, nos platican que se ha puesto de moda hacerle al Cantinflas y “como dicen una cosa, dicen otra”. Ante el incremento de casos de Covid-19, nos relatan que la postura del Comité Estatal para la Seguridad en Salud no ha sido clara, sobre todo en lo relativo al uso de cubrebocas en espacios abiertos pues en conferencia de prensa, la secretaria de Salud, Zazil Flores Aldape, insistió convencida de que se debe avanzar a la nueva normalidad, pero, posteriormente, en las redes sociales de la dependencia estatal se pidió usar la mascarilla en escuelas de todos los niveles y en eventos masivos, por lo que más de uno se pregunta: ¿usar o no usar? “¡No le digo, chato, no hay derecho!”.

Sanciones con impunidad

A quienes les cayó la papa caliente en Veracruz, nos comparten, fue al rector de la Universidad Veracruzana (UV), Martín Aguilar Sánchez, y al líder sindical de académicos, Enrique Levet Gorzope. Nos refieren que el caso del profesor Raúl Augusto Carvallo —quien minimizó y criticó a las mujeres violadas— puso al descubierto que las sanciones son de risa en esa casa de estudios, pues, a pesar de las protestas estudiantiles, la UV y el sindicato sólo contemplan suspensión de una semana o la jubilación de aquellos maestros señalados de misoginia o acoso sexual. Don Raúl optó por la jubilación antes de ofrecer una disculpa pública, por lo que ahora el rector prometió que impulsará cambios para que haya castigo. A ver si como ronca duerme.

El tapado yucateco

El que se ha metido hasta la cocina en Yucatán, nos comentan, es el Secretario de Desarrollo Social, Roger Torres Peniche (PAN), pues se ha vuelto la mano derecha del gobernador Mauricio Vila Dosal (PAN), acudiendo a todas las giras y operando en dependencias. Nos platican que, en sus años juveniles, don Roger fue priista, pero se convirtió al PAN en 2001 con el entonces gobernador Patricio Patrón Laviada y en 2018 fue pieza importante para que don Mauricio ganara la gubernatura, además en 2021 tuvo la oportunidad de ser líder en el Congreso estatal, pero prefirió mantenerse en el gabinete donde, nos dicen, tiene en la mira colarse a la disputa por la candidatura panista en 2024 y en una de esas suplir a su actual jefe. ¡Qué tal!