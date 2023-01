Sufren los Reyes Magos por el alza de precios

Pachuca.— Se acercan los Reyes Magos y en la mayoría de las casas hay preocupación, a medida que las horas avanzan y los niños juegan con la ilusión anticipada de contar con el juguete de sus sueños.

El humor en las calles aún es festivo, los puestos coloridos de juguetes han comenzado a invadir calles y banquetas.

Cada temporada hay un artículo consentido, en esta ocasión parece que los niños tienen preferencia por las pistolas de todo tipo. Las niñas van por las muñecas, cocinas o cosméticos infantiles. Dinosaurios de todos colores asoman la cabeza entre pelotas, nenucos, carriolas, Barbies y muñecos de acción. Lo mismo que bicicletas, pistas de autos y carritos de todos los colores.

Los niños ya en las calles y en sus casas tienen un punto de conversación: lo que les van a pedir a los Reyes.

Antonio dice que no sabe. Él acompaña a su mamá, pero cuenta que aún no decide, pero asegura que se ha portado bien y piensa que le van a traer lo que pedirá en su carta, que en esta ocasión sólo la colocará en el árbol y no en globo, ya que éstos les hacen daño a los animales.

Cristian cuenta que tiene dos hijos, un niño y una niña, quienes le han pedido a los Reyes bicicletas. Ya acudió a diversos sitios donde los precios son muy distintos. Hay algunas que tienen un precio de mil 800, mil 600, pero esta vez dice, una bicicleta para su hija le costó sólo 650 pesos.

Cuenta que tiene pendiente todavía comprar un juguete más y su presupuesto total es de poco más de mil pesos, es decir, sólo tiene 350 pesos y todavía tiene que guardar dinero para la comida y la escuela.

“Hay que buscar en varios sitios para poder ajustar el presupuesto y lograr todos los pedidos de las cartas”, señalan los Reyes Magos.

Cuesta de enero y carestía pegan a Reyes Magos

Este 6 de enero los Reyes Magos llegan con un par de problemas a los hogares mexicanos: no sólo la cuesta de enero, sino también un incremento de precios que dejó la inflación de más de 5%, por lo que se prevé que la demanda de juguetes baje hasta en 50%.

César Lemus, líder de la Unión de Comerciantes Ambulantes de Mineral de la Reforma, señala que los más de 2 mil 500 agremiados a esta organización, que tiene presencia en distintos municipios, han coincidido en que se tendrán que ofertar juguetes económicos.

“Las ventas han estado muy por debajo de las expectativas, el año pasado estuvieron en 90% y ahora apenas en 50%”.

Aunque aseveró que se ofertará todo tipo de juguete, desde aquellos que tienen pilas o electrónicos, así como como dispositivos móviles, los Reyes Magos han preferido al momento los de plástico, pelotas o didácticos.

Lemus aseveró que como unión de comerciantes se acordó meter juguetes con precios accesibles y en algunos casos se recurrió a la adquisición de lotes entre varios vendedores para poder tener costos más reducidos; estos lotes, dijo, se buscan sobre todo en la Ciudad de México.

En este año se ofertará sobre todo juguete básico, pero los niños piden los caros, como bicicletas, muñecos de acción, electrónicos, tarjetas de juego y pistolas de hidrogel.