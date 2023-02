Sufren ganaderos por “temporada de vacas flacas”

Reynosa.— En incertidumbre están los ganaderos de la zona norte de Tamaulipas, desde Matamoros hasta Nuevo Laredo, ante la temporada de “vacas flacas” que atraviesan a consecuencia de la sequía, que está provocando la muerte de cientos de animales.

Gildardo López Hinojosa, consejero nacional de la Asociación Ganadera, mencionó en entrevista con EL UNIVERSAL que la falta de agua ocasiona que, incluso, no cuenten con alimento para sus ganados.

“Tenemos problemas de agua; los abrevaderos, represas y pozos están secos de corriente natural de agua por la falta de lluvia. Ya no podemos con esta situación porque, además, no hay créditos, no hay dinero para sostener los corrales. En la zona norte teníamos 170 mil animales, hemos perdido 40 mil —desde los que han muerto por falta de agua hasta los que hemos preferido vender o sacrificar— porque no podemos alimentarlos ni conseguir agua”, expuso.

En cualquiera de los casos pierden dinero, puesto que los animales deben venderse a un costo mucho menor del que los adquirieron, señaló.

“El precio promedio de una vaca varía entre los 10 mil, 12 mil o 20 mil pesos. Las más costosas son aquellas que tengan una masa muscular buena; muchas ya no tienen una buena complexión por la falta de comida, se escucha feo, pero estamos en tiempo de vacas flacas”, lamentó.

López Hinojosa reconoció que en el sector hay mucha incertidumbre ante la falta de comida en el campo tamaulipeco, sobre todo en la zona norte.

La situación con el agua

De acuerdo con información del Monitor de Sequía de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), hasta el 31 de enero en Tamaulipas había 27 municipios con algún grado de sequía, de los cuales 16 estaban en nivel anormalmente seco, 13 en sequía moderada, nueve en sequía severa y cinco en sequía extrema.

Los gastos

Mantener al ganado no es barato. Cada ejemplar consume al día 3% de su peso muscular, por lo que un becerro de 200 kilos come seis kilogramos de alimento, lo que implica un gasto de siete pesos por kilo.

“Una vaca de 500 kilos se come 15 kilos diarios, 102 pesos diarios. Por ejemplo, con dos ranchos y mil ejemplares en cada uno el gasto [en alimento] sería oneroso, por eso algunos pastan en el monte”, dijo López Hinojosa.

Indicó que sólo el ganado que se prepara para exportar a Estados Unidos es el que consume alimento especial, pues se trata de becerros que no deben alcanzar un gran peso y deben venderse en corto tiempo.

Otro de los gastos que algunos dueños de ranchos hacen es comprar agua para el ganado, lo cual, dice, no es rentable y por eso es que animales que salen a pastar son los que más riesgo corren por la sequía.

Expuso que llevar agua a los ranchos es costoso, ya que una pipa de 10 mil litros sale en poco más de mil pesos, a lo que deben sumarse otros gastos, como si la unidad debe moverse en varias zonas para distribuir el líquido.

“Si la vas a mover dentro del mismo rancho, 5 o 6 kilómetros, aparte del costo del agua te cuesta mil pesos el diesel para moverla, y esos 10 mil litros te sirven para darle de beber a 100 animales por un día”.

Ganado en riesgo

El consejero nacional ganadero comentó que los empresarios de este ramo prefieren que sus ejemplares sean sacrificados en rastros y, de esta forma, recuperar un poco de su inversión.

“Tratamos de evitar que mueran por la sequía, por eso algunos las mandan [a las vacas] a los rastros o las venden en las condiciones en que están para que otros comerciantes las alimenten en otros municipios donde sí cuentan con agua suficiente, porque ahorita sólo el que tiene sus pilas o bebederos está teniendo bienestar para su ganado.

“Estamos vendiendo las vacas flacas, estamos destetando a nuestros becerros a temprana edad para poder salvar a las vacas y mandarlas a la comercialización hacia Estados Unidos o [para] consumo nacional”.

En Reynosa, añadió, hubo problemas cuando la inseguridad y la pandemia azotaron la frontera, por lo que, aunque los ganaderos no podían ir a sus ranchos, no tuvieron pérdidas económicas por la muerte de sus animales, puesto que contaban con agua y alimento; sin embargo, ahora la situación se ha complicado.

López Hinojosa indicó que los ganaderos de la región requieren apoyo por parte del gobierno federal con gestiones para que puedan acceder a créditos bancarios con intereses bajos.

“Desapareció Procampo, Prodisel, que apoyaban a campesinos y ganaderos...

“Yo le pido al gobierno que los insumos que pudiéramos tener estén a precio accesible y que tengamos dinero de los bancos que nos pudieran prestar para fortalecer nuestros negocios a una tasa de menos de dos cifras, para estar en competencia con Estados Unidos”, expuso.