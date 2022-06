Sueño migrante y tragedia: Brayan murió en el desierto y restos ahora están en Arizona; familia pide ayuda

Hidalgo.- Lo que debía de ser un mejor futuro para sus hijos, sin preocupaciones ni carencias económicas, se convirtió en orfandad de dos pequeños; ya que en su intento de alcanzar el sueño americano, Brayan Vargas García, murió en el desierto, abandonado no solo por el pollero, sino también por sus compañeros de viaje. Ibeth García, su madre, cuenta sobre la tragedia.

A más de dos mil kilómetros de distancia de Sierra Vista, Arizona, donde su hijo de tan solo 22 años de edad falleció, recuerda los sueños y proyectos.

Brayan no tuvo las oportunidades que otros jóvenes han tenido de estudiar y lograr un buen empleo, antes de culminar la preparatoria tuvo que abandonar sus estudios cuando murió su padre, hace seis años.

"Quiero darles una mejor vida a mis hijos"

También decidió formar su propia familia y producto de su relación tuvo dos hijos, las carencias económicas pronto se recrudecieron y su trabajo transportando madera no era redituable. "Un día me dijo 'mamá, me voy a ir, voy a Estados Unidos, aquí ya no puedo más, quiero darles una mejor vida a mis hijos y ayudarte a ti con mis hermanas'", recuerda Ibeth.

"Yo me había quedado viuda con cuatro hijos, Brayan era el mayor y de ahí tengo tres niñas más, por eso él quería ayudarme. Así que él sale el 15 de mayo y el 17 llega a la frontera.

Allá estuvo varios días en espera y nos avisa que el 30 de mayo le toca el turno de salir con el pollero; sin embargo, perdimos comunicación con él y el día primero, luego de buscarlo nos informaron que se había quedado en el desierto. No sabemos qué le pasó, pensamos que pudo haber sido un golpe de calor", cuenta doña Ibeth.

Enuentran su cuerpo 6 días después

Al no saber de él, un sobrino logró contactar a un grupo de migrantes, que se llaman Capellanes del Desierto, ellos son los que salieron a buscarlo.

"Encontraron su cuerpo a los seis días en el lugar donde me habían dicho que se había quedado.

Al indagar nos comentaron que mi hijo se quedó rezagado en el desierto junto con una mujer, quien luego dijo que Brayan se comenzó a sentir mal y ya no pudo caminar, ella lo dejó ahí en el desierto, lo abandonó sin ayudar, ni informar".

El cuerpo del joven fue trasladado al forense de Tucson Arizona. Encontraron en sus pertenecías su credencial, su cartera y teléfono, pero aun así, nos han pedido mucha información de señas particulares y ropa, tal vez se le tenga que hacer pruebas de ADN.

La familia clama ayuda

"Son ya muchos días en que permanece allá sin que podamos traerlo, nosotros no tenemos dinero, hemos tocado varias puertas, pero sin lograr nada.

Nos dicen que hacen oficios, que van a checar, pero no hay nada. Ibeth dice que incluso le han hablado de parte de una legisladora para decirle que la diputada hace la gestión porque ella no tiene dinero, “yo no quiero que me den dinero a mí, lo que pido es que me ayuden a traer el cuerpo”.

Los días pasan y la familia de Brayan cada día se desespera más, su esposa y sus dos pequeños de año y medio y de tres años, por los que se salió a buscar una vida mejor, se encuentran ahora con su madre.

El sueño se convirtió en tragedia y el desierto no solo truncó las ilusiones de una familia, también una vida.

