Zacatecas.— A 10 días del asesinato de tres militares acribillados por el crimen organizado en el libramiento de Teocaltiche, Jalisco, la tensión y situación de riesgo se ha extendido hasta el municipio de Nochistlán, Zacatecas, donde esta semana la Secretaría de la Defensa Nacional reforzó los despliegues militares para inhibir las actividades de la delincuencia organizada que opera en esa región.

Sin embargo, esta incursión militar ha generado que el alcalde de Nochistlán, José Manuel Jiménez Fuentes, manifieste su inconformidad por la forma en que ingresaron las Fuerzas Armadas a su pueblo y denuncia presuntas arbitrariedades cometidas por parte del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.

En contraparte, Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general del gobierno estatal, aparte de respaldar las acciones militares implementadas, aseguró que “el Ejército Mexicano en Zacatecas es la institución que está dando la pelea a la delincuencia organizada sin cuartel” y señaló que estas medidas forman parte de la estrategia nacional de seguridad dentro del Plan Zacatecas 2.

En un operativo especial se verificó la situación administrativa de cada uno de los policías de Nochistlán. Foto: Especial

El problema entre las autoridades municipales y militares ha sido palpado por la población, ya que algunos nochistlenses que pidieron anonimato revelaron que hace unos días en escuelas, comercios y en el centro de ese pueblo, se han recabado firmas o posibles denuncias de gente que pudiera haber sido violentada por elementos militares. “Nosotros no estamos en contra ni a favor de una autoridad u otra, lo único que queremos es tranquilidad. Lo que cada autoridad haga que sea para nuestro bien. Nos preocupa que el crimen o cualquier pugna en nuestro pueblo nos quite la paz o deje muertos”, relatan.

“Siempre criminalizan a mi municipio”

“Nochistlán no es escondite ni acaparador de criminales, ni mi corporación municipal está coludida con el crimen (…) No sé por qué siempre que ocurre algún enfrentamiento en Apulco (Zacatecas) o Teocaltiche (Jalisco) siempre señalan que para acá se vinieron a esconder, siempre involucran y criminalizan a mi municipio, cuando aquí estamos tranquilos”, afirma el alcalde José Manuel Jiménez Fuentes.

En entrevista con EL UNIVERSAL, revela que desde el 19 de noviembre que ocurrió la masacre de los tres militares en Teocaltiche, sus policías municipales han tenido “fricciones” con el personal militar.

“Lamento lo ocurrido y reconozco el coraje que trae la Sedena, porque les mataron a tres de sus compañeros (…), pero no deben venir a desquitarse con mis policías. Yo estoy muy molesto que vengan a amedrentar a mis elementos, no puedo tolerarlo”, afirma.

El alcalde asegura que su inconformidad brotó desde el día de la masacre: “Llegaron los militares cerrando el tianguis, cerrando tiendas, corriendo a la gente del jardín, de una forma brusca, no llegaron amables, inclusive, a un taquero lo maltrataron cuando sólo quería poner su negocio”.

Refiere que militares le dijeron que a Nochistlán se fueron a refugiar los criminales, porque ahí abandonaron un vehículo en el que iban huyendo, “pero eso no convierte a mi municipio en delincuente (…) He prestado todos los servicios del C4 al Ejército y coadyuvado con ellos, aun así llegaron a ofender a mis elementos en Tlachichila. Sí son policías, pero también son hombres y tienen coraje. No vaya a ser que por tanto acosamiento vaya a pasar algo lamentable”.

Dice que confía en su policía, porque desde hace dos años que tomó las riendas de este municipio se enfocó en “depurarla” y que actualmente tiene 35 elementos que cumplen con todos los exámenes de control y confianza, otros 15 que obtuvieron la Clave Única de Identificación Policial (CUIP) y otros 15 más están en proceso de certificación.

La intervención

El alcalde morenista avala la estrategia de seguridad del gobernador David Monreal para combatir al crimen organizado y hasta dice que “ha dado muy buenos resultados”, pero insiste en su inconformidad con los militares.

Admite que ha sostenido reuniones con los mandos de la Sedena con sede en Zacatecas y aceptó que su policía fuera intervenida, “porque ni yo ni nadie de mis policías vamos a defender a los delincuentes”.

El 21 de noviembre la corporación municipal fue intervenida por el Ejército Mexicano, la Secretaría de Seguridad Pública estatal y la Fiscalía local, ya que en un operativo especial acudieron a realizar una revista al armamento, además de verificar la situación administrativa de cada uno de los 50 elementos para conocer la validación y certificación de estos, así como el funcionamiento del sistema de videovigilancia del C4 municipal, mismo que ya será operado por el Estado.

El alcalde reprocha que al señalar a Nochistlán como “escondite de criminales” también se afecta la economía del pueblo, porque eso ha generado miedo en los paisanos radicados en Estados Unidos. “Allá hay otro Nochistlán, tenemos mucha gente en California, Chicago y Texas que vienen a la fiesta del Nochistlense Migrante el 27 de diciembre, pero ya me están hablando para cancelar (…) Las familias de aquí dependen principalmente de las remesas, de la música, del comercio y del campo, es un lugar de gente trabajadora”, dice.