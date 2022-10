Sube a 18 cifra de alumnos intoxicados, ahora en Tapachula, Chiapas

TUXTLA GUTIERREZ, CHIS.- A 18 ascendió el número de estudiantes intoxicados de la escuela secundaria Constitución Federal No. 1, en Tapachula, informó la secretaría de Salud de Chiapas.



La noche de este martes, Salud indicó que 15 jóvenes ingresaron al hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y tres más al Hospital General de Tapachula.

Los ingresados, reportados estables, son 16 alumnas y dos varones, cuyas edades oscilan entre 12 y 14 años de edad.

El IMSS de Tapachula informó que atiende en el área de urgencias a los estudiantes con signos y síntomas "de probable intoxicación".



Los alumnos de la escuela secundaria Constitución Federal No.1, reciben auxilio médico en el Hospital General de Zona (HGZ) No.1, Nueva Frontera, de Tapachula. Al corte de las 21:00 horas del martes, los adolescente se reportaban estables y se encuentran bajo vigilancia médica, reportó la institución.

La secundaria Constitución Federal No. 1 es el mismo centro educativo donde se presentó el primer caso masivo de intoxicación el 23 de septiembre.

Equipos de emergencia y policiacos acudieron a la escuela para auxiliar a los estudiantes, quienes según familiares, presentaban mareo, taquicardia, sudoración. Algunos tuvieron desmayos.

Salud estatal señaló que se realizó "una intervención inmediata" en las instalaciones de la escuela, a través de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, para el muestreo de alimentos y bebidas dentro del inmueble.

Así como seguimiento epidemiológico, por parte de Salud Pública, mientras, la Dirección de Atención Médica coordina la atención y seguimiento hospitalario de los estudiantes ingresados.

Los padres de familia reprocharon que hasta ahora ninguna autoridad les informe de la causa exacta de la congestión que tuvieron 34 alumnos en la misma escuela, en septiembre pasado.

Una de las madres expresó que no existe ningún resultado; no hay respuesta, no hubo nada, "no nos dijeron ninguna solución, no hay información, nos dejaron en cero”.

Otros casos de intoxicación

El viernes pasado, 110 estudiantes de una escuela secundaria de Bochil resultaron intoxicados; 57 de ellos fueron atendidos en la clínica rural del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de ese municipio.

El segundo caso de alumnos intoxicados fue el 6 de octubre en la telesecundaria 388 Ricardo Flores Magón, de Tapachula.

La intoxicación de este martes es la cuarta que se presenta en Chiapas en menos de un mes; las causas se desconocen.