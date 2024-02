Angostura.- El gobierno del estado han construido 150 pozos para abastecer de agua a pequeñas poblaciones rurales y, como lo afirmó el mandatario Rubén Rocha Moya. “se trabaja para que en mi administración nadie se quede sin agua potable ni electricidad”.

Cuando entregó la línea de conducción de agua potable a los maestros, alumnos y personal administrativo del Centro de Estudios de Bachillerato Agropecuario CBTA 116 que carecieron del líquido durante 43 años, hizo varios compromisos.

La construcción de un complejo de canchas deportivas; una de futbol con césped sintético, otra cancha de usos múltiples donde los alumnos podrán jugar voleibol y basquetbol.

De igual manera, dio instrucciones, vía telefónica, al secretario de Administración Juan Carlos Vizcarra, para que se adquiera un camión de transporte para los estudiantes, así como la instalación de una subestación eléctrica, necesaria para los talleres y el soporte de los aires acondicionados.

En esta gira el gobernador Rocha Moya (Morena) inauguró obras de infraestructura urbana, por un monto superior a los 14.4 millones de pesos; además, anunció la construcción de la carretera Capomos-San Isidro, y la ampliación de la carretera Chinitos a Palmitas, la rehabilitación de la Casa de la Cultura de Angostura y algunas calles.

Miguel Ángel Angulo Acosta, alcalde de Angostura, calificó como “un crimen” mantener al CBTA sin agua a lo largo de estas cuatro décadas, situación que ya se resolvió de manera definitiva gracias al apoyo del gobernador Rubén Rocha Moya.

“El CBTA tiene 43 años de fundado y no tenía servicio de agua potable. Desde entonces acarreaban en pipas, en batangas, con lo que podían, luego tenían que subirla a los tinacos y hacían este trabajo dos, tres veces por semana; pues en esos 43 años nadie había podido, o había querido resolver ese problema”, dijo.

A su vez, el director del CBTA, Ernesto Urquídez Domínguez, agradeció esta obra de agua potable, pues refirió que él es egresado de esta institución.

“Aún no me la creo de la felicidad que siento, la verdad, de que haya sido posible esta gran obra, porque es una obra inmensa para nosotros, la valoramos y la atesoramos como no tienen idea, porque se dice fácil que tenemos más de cuatro décadas batallando con este problema”, añadió.

En esta obra de línea de conducción de agua potable para el CBTA se aplicaron 1 millón 900 mil pesos, pues fue necesario introducir cuatro kilómetros de tubería para traer el agua desde Palmitas.

Posteriormente, el gobernador Rocha, así como

el alcalde Migue Ángel Angulo, y la comitiva del mandatario, se trasladaron a la cabecera municipal para inaugurar la pavimentación de la calle Emiliano Zapata, y la rehabilitación de la calle Gabriel Leyva Solano, en pleno centro histórico, en las cuales se invirtieron 8 millones 730 mil pesos y 3 millones 805 mil respectivamente.

Rocha Moya informó a los habitantes de esta comunidad sinaloense que su gobierno ya licitó la ampliación de la carretera de Chinitos a Palmitas, cuya inversión será de 27 millones de pesos.

Así como un programa de construcción de banquetas y guarniciones en la cabecera municipal, donde se aplicarán 2.5 millones de pesos, además de la conclusión de una calle en Playa Colorada, para enseguida empezar con la construcción de un malecón en Costa Azul.

“Vamos a revisar los casos que me plantearon, y en resumen decirles que vamos a trabajar la -calle- 16 de Septiembre, la Nicolás Bravo, vamos a hacer a la carretera de Capomos a San Isidro, vamos a continuar una calle en Playa Colorada, en Costa Azul vamos a hacer el andador y luego le hacemos un maleconcito

“También vamos a ampliar la carretera -de Chinitos a Palmitas- y voy a llevarme de tarea para ver la respuesta que les daremos a El Saucito y San Antonio, pero la Casa de Cultura ya dije que sí”, reiteró a los habitantes.

