A ocho días de la tragedia en la Estancia Provisional del INM, que dejó un saldo de 40 muertos, los cadáveres permanecen en el Servicio Médico Forense

EL UNIVERSAL supo que 39 cuerpos de los migrantes originarios de Guatemala, Honduras, El Salvador, Venezuela y Colombia estaban aún en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) de Ciudad Juárez.

Uno más se encuentra en la Ciudad de México, ya que el hombre falleció tras su traslado al Centro Nacional de Investigación y Atención a Quemados (Ceniaq), según informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que no precisó la fecha del fallecimiento ni la identidad de la víctima.

Sobre el proceso de las repatriaciones de los cuerpos que están en el Semefo, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua en la zona norte informó a este diario que será la Fiscalía General de la República (FGR) la que proporcione mayores datos.

Ayer la SSPC explicó que se efectuó una reunión del Grupo de Acción Inmediata con personal de las secretarías de Relaciones Exteriores, Gobernación, la FGR, el INM, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y representantes diplomáticos de El Salvador, Honduras, Guatemala y Venezuela, para coordinar acciones para atender a los afectados por la tragedia.

Falta de información

Sin embargo, la información no llega a la comunidad migrante de Ciudad Juárez, preocupada por el destino de sus compañeros fallecidos el pasado 27 de marzo.

Varios de ellos permanecían afuera de las instalaciones del INM en un campamento improvisado. Algunos explicaron a EL UNIVERSAL que aunque las familias de sus amigos, en su mayoría originarios de Venezuela y Guatemala, les habían dado permiso, y en algunos casos hasta cartas poder para que reconozcan el cuerpo y se inicie la repatriación, no habían podido llevar a cabo el trámite.

Otros denunciaron falta de informes para saber si sería aceptado ese trámite o cómo será la repatriación de los restos.

“Todavía no nos dicen nada, no sabemos nada sobre ese proceso. Lo que sabemos es que hasta los familiares han ido a pedir información y no les dan. Es información confusa sobre lo que está pasando. Hasta donde nosotros sabemos ni el gobierno ni las embajadas han dicho algo, sólo sabemos que serían las embajadas de cada país las que llevarían el trámite”, contó un migrante que decidió omitir su nombre.

Una identificación lenta

El domingo, el gobierno de Guatemala informó que por medio de la red consular había logrado identificar de manera plena a 19 de los 20 connacionales que fallecieron en el incendio.

Para confirmar la nacionalidad, técnicos del Registro Nacional de Población (Renap) hicieron el reconocimiento de huellas dactilares de los fallecidos, las cuales compararon con las fichas dactilares de su base de datos.

En Guatemala, fuentes cercanas al proceso indicaron que la mayoría de las familias de los fallecidos son de comunidades indígenas que viven en poblados lejanos y no hablan español, por lo que requieren traductores.

Muchas de ellas no han podido o no han querido viajar a México para el reconocimiento de cuerpos, por lo que este proceso se ha realizado por videollamadas.

Una de las identificaciones más avanzadas es la del colombiano Julián David Villamil Arévalo. Se informó que su familia llegó el viernes a México y la identificación del cadáver se hizo durante el fin de semana. Se esperaba que el cuerpo pudiera ser entregado en los próximos días.

Por su parte, Cindy Mariela Portal, Viceministra de Movilidad Humana de El Salvador, declaró ayer que viajó desde su país porque nadie del gobierno mexicano les brindaba información.

Indicó que ellos esperaban recibir la noche de ayer a las familias salvadoreñas que iban a reconocer los cuerpos y exigió que el gobierno mexicano se haga responsable de la tragedia.

En tanto, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que al menos seis víctimas han sido trasladadas a hospitales de especialidades de la Ciudad de México Con información de María de Jesús Peters y Daniela Wachauf