Álamos.— La falta de agua que se enfrenta en el municipio de Álamos, en el sur del estado de Sonora, provoca que el ganado muera de sed y hambre.

Con tristeza los rancheros ven el dramático paisaje que ha surcado el prolongado estiaje.

En busca de su supervivencia, los animales desorientados salen de sus corrales a buscar agua y alimento; así llegan a caminos y veredas donde quedan tendidos, sin vida.

Héctor Sánchez Valdez, presidente de la Asociación Ganadera Local, expuso a EL UNIVERSAL que las condiciones naturales, mismas que se han sufrido durante más de tres años con una intensa sequía y la falta de apoyo de parte del gobierno federal, han causado el desplome de 50% de la actividad ganadera en la localidad.

En los últimos días ha realizado recorridos por varias comunidades como La Cieneguita, Agua Caliente, Potrero de Reuter y el Guamúchil, donde se ha encontrado un panorama desolador; a su paso encontró 27 reses muertas.

Los ganaderos urgen la intervención del gobierno federal, a pesar de que en el presupuesto de 2024 no se incluyeron recursos para apoyar al sector agropecuario, expresó Sánchez Valdez.

Recordó que el 22 de febrero pasado el gobernador Alfonso Durazo Montaño emitió declaratoria de emergencia hídrica para Sonora, pero hasta la fecha no han recibido apoyo alguno.

Este decreto está basado en datos del Monitor de Sequía en México hasta el 15 de enero, cuando se establecía que 98.6% de los 72 municipios del estado de Sonora presentaban algún nivel de sequía. Desde entonces las cosas solamente han empeorado.

El municipio de Álamos está clasificado con un nivel de sequía excepcional, que se refiere a pérdidas generalizadas de cultivos o pastos, riesgo excepcional de incendios, escasez total de agua en embalses, arroyos y pozos, donde es probable una situación de emergencia debido a la ausencia de agua.

De acuerdo con el documento, el gobierno del estado, con la concurrencia de la Federación, municipios y los productores afectados, se emprenderán medidas de urgente ejecución.

Un decreto que no sirve

La primera medida, que es la inducción de lluvias, se canceló por falta de recursos económicos del gobierno federal.

Entre otras acciones se estableció el suministro e instalación de equipos de bombeo autónomo para el suministro de agua potable y uso pecuario; construcción y rehabilitación de represas para uso doméstico y abrevadero para pequeños productores, así como créditos para pequeños productores.

El presidente de la Asociación Ganadera Local comentó que no se les ha brindado apoyo a pesar de que ya se publicó la declaratoria de emergencia.

“La situación está muy grave. En 2020 éramos 4 mil productores, luego resentimos una sequía, y desde noviembre de 2023 somos 2 mil 790 productores”, expuso.

Esto implica que mil 210 familias se quedaron sin patrimonio.

“Entonces, lo que a mí me extraña, me llama la atención, es que al gobierno no le interesa que esas familias se queden sin su patrimonio, sin su sustento diario.

“Eso es pobreza que genera más pobreza, sobre todo el área rural donde no hay más trabajo más que eso. Si a la gente se le mueren las reses, ¿pues qué va a hacer?”, cuestionó Sánchez Valdez.

Consideró que el gobierno del estado debe intervenir, aplicar la declaratoria de emergencia y gestionar recursos.

Zona Crítica. Imagen Especial

Ganado muerto en corrales

El presidente de la Asociación Ganadera del municipio de Álamos señala que la situación es muy grave, aunque reconoce que no tiene el número exacto de reses que han muerto en la región debido a la sequía, pero las ha visto.

“El fin de semana recorrí la parte del municipio que está en frontera con Sinaloa, y me encuentro ese escenario crítico de reses muertas”, relató y mostró sus fotos.

Agregó que, platicando con otros ganaderos, se enteró de que esa situación también la enfrentan en los corrales; se les muere el ganado.

“Uno me contó que ya lleva siete; otro, cinco muertos. Otros se fueron para el monte a buscar comida, pero no hay”, lamentó.

Y eso que esto apenas empieza; lo más grave aún está por llegar, pues ahora ha favorecido el clima fresco, pero cuando llegue el verano y caliente el sol, el ganado que está débil y descalcificado, con los calores y con la falta de agua, pues se va rápido, explicó Sánchez Valdez con desaliento.

Álamos es un municipio ubicado al sureste de Sonora, tiene alrededor de 11 mil habitantes; cuenta con 280 comunidades ganaderas, su principal actividad económica.

Héctor Sánchez Valdez señala que en la localidad la sequía ha pegado fuerte a causa del abandono al campo por parte del gobierno federal.

Comentó que el año pasado la Unión Ganadera Regional los apoyó con 10 mil sacos de alimento, un respaldo que, dice, se agradece, pero es insuficiente para un año para los cerca de 3 mil ganaderos.

“Si en 2020 teníamos 100 mil cabezas, ahora tenemos unas 50 mil. A causa de la sequía la gente se ve en la necesidad de vender a precio muy bajo; algunos [animales] ya están flacos por la falta de alimento y agua”, señala el líder ganadero.

En 2020 había en Álamos 4 mil ganaderos; desde noviembre de 2023 sólo quedan 2 mil 790 productores, expuso el presidente de la Asociación Ganadera Local. Foto Especial

Esperan lo peor

Sánchez Valdez no es optimista. Reconoce que no tienen buenos pronósticos para el sector en los próximos meses.

“Si para los meses de mayo, junio y julio no llegan lluvias, el problema se va a agravar”, advierte.

“Esto es para que se hubiera atendido el año pasado. Tuvimos un año muy malo que no nos llovió, se empezaron a prender los focos y no se hizo nada”, lamenta.

No hubo agua, pastura, se han enviado solicitudes de emergencia supuestamente ya había declaratoria de emergencia del municipio, de Sonora, pero no se ha recibido nada de ayuda, reiteró.

“Va a estar fuerte. Yo estoy triste; le digo a los compañeros que hay que rascarnos con nuestras propias uñas porque, para empezar, en el presupuesto de 2024 no hay dinero para el sector agropecuario, y lo triste es que si se viene otra sequía como esta, no la vamos a aguantar. Nos vamos a desocupar; así de grave”, lamentó.

Comentó que también escasea el agua para consumo humano. “También están los pozos diciendo que ya no aguantan más”, indicó. Los arroyos, represas y praderas están secos por falta de lluvias.

“La situación económica de los ganaderos está difícil, es verdad”, externó Sánchez Valdez.