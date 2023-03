“Sí o sí”, una mujer será candidata del PAN en Guanajuato

El que dejó a varios aspirantes cabizbajos en Guanajuato, nos cuentan, fue el líder nacional del PAN, Marko Cortés, pues en su reciente visita aseguró que su partido competirá el próximo año con una mujer. Nos detallan que don Marko mencionó al menos cuatro perfiles que están en la carrera sin despistarse, entre las que se hallan las alcaldesas de León, Alejandra Gutiérrez Campos, y la de Irapuato, Lorena del Carmen Alfaro García, así como la secretaria de Gobierno, Libia Denisse Muñoz Ledo, y la senadora Alejandra Reynoso Sánchez, aunque no descartó que se sumen más; sin embargo, nos dicen, se escuchó el crash de las ilusiones de más de un funcionario que se lamía los bigotes por ser el ungido. ¡Qué tal!

Disculpa a regañadientes

A regañadientes, y “con más deber que querer”, nos comentan que el alcalde de Mineral del Monte, Hidalgo, Alejandro Sierra Tello (PRI) ofreció una disculpa pública a activistas y reporteros que fueron víctimas de uso desproporcionado de la fuerza, durante una manifestación en enero de 2022 por el robo de 13 perritos de un albergue. Nos detallan que don Alejandro había “dado largas” para cumplir con la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del estado, incluso en una ocasión no asistió argumentando que tenía Covid-19 sin que mostrara algún justificante, pero como dicen que “no hay plazo que no se cumpla” tuvo que acudir y leer el texto donde decía que lamentaba lo sucedido. ¡Bueno, pero no se enoje!

Otro beneficiado por Tesla

Después de Nuevo León, nos dicen que San Luis Potosí es uno de los estados que se verán más beneficiados con la recién anunciada inversión de Tesla en México. Nos cuentan que esta entidad, gobernada por Ricardo Gallardo Cardona (PVEM), está en vías de consolidar una cadena de proveedores para la empresa de Elon Musk, lo cual es posible gracias a su ubicación geográfica cercana a Monterrey, la mano de obra calificada que se ha formado con el clúster automotriz, y la creciente inversión extranjera que se ha potenciado con la construcción de la segunda planta de autos eléctricos de BMW, además de la estabilidad que se vive en la entidad. Los vientos soplan a favor.