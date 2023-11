La diputada de Morena en Veracruz, Margarita Corro Mendoza, exigió a indígenas chinantecos que no hablen su lengua indígena durante una reunión con ella.

"Aquí se me habla de frente y en español”, les dijo la diputada, quien fue elegida por mayoría relativa por el municipio de Cosamaloapan.

En un audio difundido en redes sociales, se observa a Corro Mendoza en un reunión con varias personas, en donde ella se encuentra de pie. "Si Rocío Nahle gana, es la próxima gobernadora”, les comenta a lo que alguien le responde en su lengua indígena y en seguida, la morenista le señala que “si lo dices en español te entiendo”.

"Esa es la parte importante, yo respeto su lengua, pero no la hablo. Y aquí se me habla de frente y en español", agrega la diputada, aunque otra persona le dice que tienen derecho a hablar en su lengua indígena, a lo que Corro Mendoza insiste en que "eso no importa, estamos en una reunión pública".

Margarita Corro Mendoza es presidenta de la Mesa Directiva de Veracruz, por lo que el video se comenzó a viralizar y la respuesta de la oposición en aquel estado no tardó. Los diputados de origen indígena Bonifacio Castillo Cruz y Jaime de la Garza hicieron un pronunciamiento en el exigieron que Margarita Corro ofrezca una disculpa pública.

Diputados indígenas piden a Margarita Corro disculpa pública

“Es lamentable que la representante del Congreso de Veracruz no tenga empatía con estas personas. Debe ofrecer una disculpa, si incurrió en hacer menos a estas personas por hablar otra lengua”, señalaron.

Tras la difusión del video, la legisladora morenista señaló que Castillo Cruz, su compañero de bancada, carece de contexto pues ella fue "agredida como mujer". "Primero, decirle a mi compañero diputado que pregunte a los pueblos oirginarios qué me dijeron", dijo la diputada, quien agregó que las personas en la reunión la tacharon de "inútil", "chismosa" y de "no ser digan de portar la ropa indígena".

VIDEO Diputada dice a indígenas que no hablen su lengua en Veracruz

Desde ayer circula un video donde la diputada Margarita Corro se ve visiblemente molesta; además pide a una persona le hable en español y no en su lengua materna.



Hasta manotazo hubo en la mesa y ahora dice que a ella la ofendieron. pic.twitter.com/9F0IXBKAVV — Siguenza_comunica (@Siguenzacomunic) October 31, 2023

