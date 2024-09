Durango.— El gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, pidió que en cuatro años, cuando concluya su administración, la gente se imagine un estado que se conozca a nivel mundial.

“Es nuestro sueño y lo estamos logrando”, dijo en entrevista con EL UNIVERSAL. Para lograrlo, apuesta a aprovechar el nearshoring y las ventanas de oportunidad en el mundo.

Por lo pronto, anunció una inversión histórica de 100 mil millones de pesos con la llegada, este año y en 2025, de 32 nuevas empresas en diferentes áreas, como tecnología o inteligencia artificial.

El gobernador consideró que la entidad puede convertirse en el epicentro de la parte digital en México y Latinoamérica. “Durango ya se posiciona como una potencia en el tema económico, a todo México, que esperen mucho de este estado”.

¿Apuesta fuerte por vender a Durango ante el mundo?

—Estamos aprovechando el nearshoring. Es una ventana que tenemos. Durango tiene esa desventaja que la tuvo aislada, somos un estado del norte, pero sin ser frontera ni tener mar. Hoy es nuestra ventaja. Tenemos energía eléctrica, tenemos agua saludable para La Laguna y la potabilizadora de la capital, estamos garantizando agua para industria, para el consumo humano, para el campo en los próximos 50 años.

Tener agua, energía, vías de comunicación, ser un lugar estratégico, tener ferrocarril hasta Estados Unidos y Canadá ayudan bastante para que las empresas puedan venir. Somos de los estados más seguros del país. Tenemos mano de obra calificada.

¿A qué retos se han enfrentado en estos dos primeros años?

— La parte económica, nos dejaron el estado en condiciones muy complejas, con una deuda de más 25 mil millones de pesos, para un estado como el nuestro es como estar en quiebra. Estábamos en semáforo rojo (...) en buró de crédito, nadie nos quería prestar. El 15 de septiembre que tomé protesta, en 2022, no teníamos para pagar la nómina de ese día. Teníamos un problemón, tuvimos que hacer una estrategia económica. Ya estabilizamos el barco, salimos de semáforo rojo, acabamos de refinanciar la deuda para ahorrarnos dinero.

Además, un tema de salud muy fuerte, meningitis, que fue un tema mundial. Tuvimos mujeres que perdieron la vida y logramos estabilizar con un equipo muy rápido.

Para que no se nos quitaran los nervios y el estrés, pues la sequía, compleja. La más fuerte en los últimos 50 años. Tuvimos que agarrar el toro por los cuernos, invertir más de 300 millones al campo, puro recurso estatal. Logramos superar la sequía con las menores afectaciones en comparación a otros momentos.

Consideró que Durango puede convertirse en un polo agroindustrial del país, por lo que buscan crecer en la parte de ganadería, subir el porcentaje de parición al 70%, para que sea más productivo.

Presumió que el estado cerró con casi 300 mil cabezas de ganado exportadas, una cifra histórica.

A la par, el mandatario ha buscado impulsar el ecoturismo y recuperar la industria cinematográfica en Durango.

¿Cuál es la meta para los próximos cuatro años?

—La parte económica. Vamos a ser la generación que transformó realmente a Durango. Y para que de aquí en adelante y que quien venga detrás, dejarle el camino hecho para que Durango tenga el lugar que se merece desde hace muchos años.

Espero que antes de diciembre pueda dar grandes noticias. Este es el año de Durango, el año que transformó Durango, que refundó todo el estado, el año que la gente va a recordar por muchos años, por el movimiento y cambio que le estamos haciendo al estado.

¿Cómo ha sido la relación con el presidente y cómo espera que transcurra en el próximo gobierno?

—Ha sido muy buena. Tengo muy buena relación con el presidente [Andrés Manuel López Obrador]. Hemos podido hacer cosas como la potabilizadora, logramos convencerlo de que era importante para Durango.

Tengo buena relación con la presidenta electa [Claudia Sheinbaum]. Ella ha venido ya dos veces como presidenta electa y las dos veces con muy buena actitud.

Le va a ir bien a México, es una mujer muy inteligente, muy pragmática. Rápido nos puso a su equipo y a los gobernadores a trabajar. Me reuní con quien nos mandó para ver temas de agua (...) Me reuní con Omar García Harfuch en el tema de seguridad para avanzar en estos temas. Va a ser una muy buena relación y vamos a hacer cosas importantes con el gobierno federal que es fundamental.

A pesar de que seamos de partidos distintos, yo gobierno para todos los duranguenses sin distingo de colores y ella gobernará para todos los mexicanos de la misma forma.

¿Qué temas pendientes continúan en Durango?

—Estamos viendo si nos metemos a IMSS-Bienestar, estamos en pláticas con Zoé [Robledo]... Hay cosas que puse sobre la mesa: requerimos (...) doctores, enfermeras, químicos, odontólogos, mil nuevos contratos para poder estar al 100% en las clínicas y hospitales. Si nos dan esos mil, si van a basificar a todo el personal de salud y pagarles mejor. Si hacemos un hospital materno infantil que le hace mucha falta a Durango capital y si hacen un hospital regional en Santiago Papasquiaro, y hacemos una estrategia juntos para garantizar que sí exista el medicamento que cada zona requiere, no tendría porque no entrarle.

Tenemos pendiente el gasto educativo (...) De cada peso del estado, 60 centavos se van al gasto educativo. La Ciudad de México no paga; todo lo absorbe el gobierno federal, para nosotros significa 4 mil millones de pesos al año. Si el gobierno federal, que es un pendiente, logramos que se lleve el gasto educativo o que se lleve una parte, nos van a liberar ese recurso que nos va a permitir no estar tan ahorcados, no llegar a diciembre con el alma en un hilo para poder cerrar el año y poder también hacer obra de infraestructura, para todas las empresas que están llegando... Estamos platicando con el nuevo gobierno para ver si logramos empezar a migrar parte del gasto educativo.