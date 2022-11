Señalan violencia brutal contra las mujeres en Guanajuato

Guanajuato.— Siete mujeres fueron asesinadas en cinco municipios de Guanajuato en menos de 72 horas, casos que se suman a una situación en la que los crímenes contra mujeres en esta entidad son cada vez con más saña y en lugares públicos.

En todos los casos murieron por disparos de armas de fuego. Cinco quedaron en espacios públicos, una de ellas además calcinada; dos más fallecieron en ataques con extrema violencia dentro de sus viviendas.

Estas muertes se registraron en Celaya (2), Pénjamo (2), Abasolo (1), Irapuato (1) y en Dolores Hidalgo (1).

Ante esta situación de violencia, colectivos y organismos feministas de defensa de los derechos humanos, diversidad sexual y de búsqueda demandaron a las autoridades que trabajen en el esclarecimiento y castigo para dar con los responsables en todos los casos.

La madrugada de ayer martes, una mujer no identificada fue ejecutada en la zona centro de Pénjamo. En el lugar se encontraron al menos 12 cartuchos percutidos. En este municipio, el domingo pasado a un costado de una parcela, se localizó el cuerpo de una mujer a la que le dispararon y prendieron fuego, en la comunidad Cerro Blanco.

En Celaya, una mujer que conducía una motocicleta fue baleada por hombres armados cuando circulaba en la colonia Jardines de Celaya; su acompañante está herida de gravedad.

También en Celaya, en las primeras horas del lunes se encontró el cadáver de una mujer en la colonia Imperial, con heridas de arma de fuego.

El domingo, Martha Torres Lomelí, mujer trans, fue asesinada en su domicilio, en la colonia Las Heras, en Irapuato. Al respecto, la comunidad LGBTTTIQ+ condenó el hecho y exigió que la muerte de Martha no quede impune: “Solicitamos que se aplique todo el peso de la ley a quienes o quien sea el responsable de este inhumano hecho”.

La noche del domingo, en las puertas de su domicilio acribillaron y mataron a María Carmela Vázquez, del colectivo Personas Desaparecidas de Pénjamo, Guanajuato. El crimen ocurrió en el municipio de Abasolo.

Ese mismo día, Erika, de 40 años, fue asesinada en su casa, en la colonia Adjuntas del Río, en Dolores Hidalgo, informó la Fiscalía General del Estado.

Ataques, con más saña

La directora del centro Las Libres, Verónica Cruz Sánchez, señaló que la violencia feminicida que se registra en Guanajuato es con mucha más saña y con predominio en espacios públicos.

De enero a septiembre de 2022, se registraron 300 homicidios dolosos de mujeres en Guanajuato. En ese mismo periodo se reportaron 15 feminicidios, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Cruz señaló que esos 300 asesinatos de mujeres, que no están considerados como feminicidios, no significa que no sea violencia feminicida y que no existan razones estructurales de género en los asesinatos: “Para el caso es violencia contra las mujeres, brutal”, acotó.

Comentó que en 22 años de Las Libres no habían visto en Guanajuato tantos casos de desaparición de mujeres relacionadas con asesinatos.

Expuso que existe un fenómeno de violencia generalizada, donde está en riesgo toda la población por la criminalidad y la falta de seguridad en cualquier territorio del estado.

Señaló que en Guanajuato el contexto estructural de violencia feminicida de origen familiar, que había hace 10, 15 años, no se ha resuelto, sino que ahora, incluso, se ha invertido y la mayoría de los homicidios ocurre en el espacio público.

Cruz Sánchez detalló que las muertes violentas de mujeres son un reflejo de una falla brutal de la política pública en la prevención, atención y sanción, y la falla en seguridad pública sin perspectiva de género.