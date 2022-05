Señalan que alcalde “tal como canta, gobierna”

Donde se está volviendo costumbre pasar de la política a la artisteada, nos platican, es en Hidalgo, luego de que en Semana Santa el gobernador Omar Fayad Meneses (PRI) se echó un palomazo. Ahora, nos relatan, el turno fue del alcalde de Pachuca, Sergio Baños Rubio (PRI), quien fue captado en un karaoke interpretando La chispa adecuada, de los Héroes del Silencio, lo que generó una lluvia de críticas en redes sociales por parte de los habitantes, quienes le recriminaron que mejor enfoque su energía en los pendientes de la capital, como la inseguridad, en lugar de andar de fiesta y hasta algunos se aventuraron a comentar que, tal como canta, gobierna. ¡Qué llevados!

Portación de armas, a debate

Quien levantó la polémica en Chihuahua, nos cuentan, fue el diputado local Francisco Sánchez Villegas (MC), luego de que anunció la realización de foros de consulta con la sociedad civil y colectivos de mujeres para proponer la ley Ni una menos, que buscará facilitar a las mujeres la libre portación de armas ante la ola de violencia y gran cantidad de feminicidios que hay en el país, pues argumentó que se debe dar herramientas legales y fortalecer la legítima defensa a favor de ese sector. Sin embargo, nos dicen que los otros grupos parlamentarios consideraron su propuesta como descabellada, oportunista y hasta peligrosa, ya que no se estaría erradicando la violencia; por el contrario, se justificarían nuevos crímenes. De armas tomar.

Dejan a edil “manoteando al aire”

Donde aplican la de Poncio Pilato, nos comparten, es en el Congreso de Sinaloa, ante los reclamos del alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro (Morena), de que recibió un expediente incompleto para su defensa en el juicio de desafuero en su contra. Nos detallan que el presidente de la Mesa Directiva, Gene René Bojórquez Ruiz (Partido Sinaloense), asegura que el asunto está en manos de la Comisión Instructora, por lo que no sabe qué pasó, al igual que el presidente de la Junta de Coordinación Política, Feliciano Castro Meléndrez, quien prefiere el diplomático “lavado de manos” sobre el asunto, mientras don Jesús hace su entripado y acusa un complot para hundirlo. ¿Algún déjà vu?

Residencia de candidata, en duda

La que ya no ve lo duro sino lo tupido en Durango, nos comentan, es la candidata de Morena a la alcaldía de Gómez Palacio, Betzabé Martínez Arango, a quien un día sí y otro también se le cuestiona por la legalidad de su residencia, pues desde hace tiempo hay señalamientos de que no cumple con los años mínimos de haber vivido en el municipio. Nos detallan que el último zarpazo se lo dieron al exhibir documentos de su divorcio en 2020, donde supuestamente doña Betzabé indica que vivía en el municipio de Matamoros, Coahuila, por lo que ahora no le quedó de otra más que sonreír y contestar a sus detractores que no se preocupen por su domicilio, pues lo conocerán cuando le lleven mariachis y flores en su victoria. ¡Qué tal!