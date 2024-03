A un año del incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, uno de los sobrevivientes dice que el Instituto Nacional de Migración (INM) no ha realizado la reparación del daño, ni mucho menos ofrecido una disculpa pública.

“Seguimos esperando una disculpa pública que no hemos escuchado, de la reparación del daño, que nos den una fecha exacta; estoy triste, mi vida no es como antes, por las secuelas que tuve por el incendio”, explica a EL UNIVERSAL Bryan, originario de El Salvador.

El joven, de 28 años, vive con secuelas de por vida en uno de sus pulmones. Ya no puede jugar futbol ni hacer trabajos forzados.

El INM anunció en 2023 su intención de indemnizar a las víctimas del incendio y a sus familiares; la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) autorizó un monto de 3.5 millones de pesos, que sumaba un total de 140 millones de pesos.

A pesar de que la dependencia anunció dicho apoyo, Bryan comparte que han realizado distintas reuniones, pero no se ha concretado la entrega de dicho apoyo, que lo ayudaría para su atención médica.

El joven cuestiona la actuación de los vigilantes hace un año, quienes no abrieron la puerta en la estancia migratoria. “Todas las personas que estaban ahí no merecían eso, no habíamos hecho nada malo, no es un delito migrar, varias familias se quedaron sin padre o un ser querido”.

Bryan recuerda que fue detenido un día y medio antes del incendio, y lo encerraron en la estancia migratoria. “Me agarraron de la camiseta y me llevaron a las instalaciones”.

Explica que uno de los detenidos inició una protesta ante las condiciones de hacinamiento e insalubridad y los agentes de migración contestaron que “no les importaba, que incendiaran el lugar”, afirma.

Cuenta que “todo comenzó, a eso de las 10 de la noche, de igual manera no se podía ni dormir, no apagaban ni las luces, dormíamos en el suelo, todo incómodo y fue cuando comenzó una pequeña protesta.

“Las personas corrieron hacia el baño, yo intenté irme a refugiar al baño también, intentaba correr, pensé: que me caiga agua en la regadera, no caía, no teníamos ni agua, no era un lugar higiénico, era una cárcel”, agrega.

“El humo nos quitó la visión y sentía una temperatura caliente, intentaba respirar y sostenerme, pero caí desmayado, estuve un mes inconsciente, no supe lo que pasó, estuve intubado en un hospital de la Ciudad de México”.

Bryan llegó finalmente a Estados Unidos hace seis meses, pero los problemas no acaban. Dice que ha sido complicado adaptarse a ese país por las afectaciones que le dejó el incendio.

Desconocen representación legal

La abogada Yesenia Valdez Flores, de la Fundación para la Justicia, señala que las autoridades no han reconocido a los representantes legales en México de las víctimas que ya migraron a Estados Unidos o volvieron a su país.

Detalla que las autoridades exigieron que las víctimas se presentaran de manera directa y al no hacerlo, porque ya no estaban en el país, no admitieron el nombramiento de los representantes.

En abril de 2023, añade, los abogados hicieron de nuevo el trámite de representación legal y “la fiscalía se resistió a reconocer la validez”, lo que impide la entrega de la indemnización a las víctimas.