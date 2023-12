Chilpancingo.— Al menos 18 pobladores de tres rancherías en la sierra del municipio de San Miguel Totolapan, en la región Tierra Caliente de Guerrero, fueron privados de su libertad el pasado 28 de noviembre, pero hasta ahora se da a conocer el hecho.

Comisarios de la región denunciaron que presuntos integrantes de la organización criminal La Familia Michoacana se llevaron a 14 personas de la comunidad Barranca de Velázquez, dos del poblado de Coronilla y otros dos de San Bartolo, todos pueblos del municipio de San Miguel Totolapan.

Los comisarios exigieron al presidente Andrés Manuel López Obrador y la gobernadora Evelyn Salgado Pineda que ordenen una operación para buscarlos.

“Hacemos un nuevo llamado a los gobernantes. ¿Qué pasó con su 4T, donde está? No hemos visto resultados buenos, nos estamos defendiendo con nuestros propios medios. En México no debe haber terrorismo”, denunciaron.

Los comisarios advirtieron que si el gobierno federal y estatal no atienden este caso, irán a bloquear la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo.

Al respecto, el gobierno estatal afirmó que hasta el momento no existe una denuncia por la privación de la libertad de las 18 personas.

En un escueto comunicado, afirmó que en la Mesa de Coordinación para la Paz no existe ninguna denuncia por este hecho; sin embargo, no explica que en esos pueblos no hay ninguna agencia del Ministerio Público y el más cercano está en el municipio de Coyuca de Catalán, donde la Fiscalía General del Estado ordenó a sus trabajadores desde el pasado 23 de octubre que no asistieran a trabajar por la inseguridad.

Un comisario de la región confirmó a EL UNIVERSAL que a casi 13 días de los hechos, no se sabe nada de las 18 personas desaparecidas.

Reiteró que en la ranchería de Barranca de Velázquez fueron privados de su libertad todos los habitantes.

Barranca de Velázquez, Coronillas y San Bartolo forman parte de un cinturón de comunidades de los municipios de San Miguel Totolapan y Heliodoro Castillo, que en octubre pasado formaron un grupo de autodefensa que denominaron Pueblos Unidos por la Paz de San Miguel Totolapan y Heliodoro Castillo.

Este grupo se formó para defenderse de los ataques y el asedio que sufren por parte de la organización criminal de La Familia Michoacana desde hace más de un año.

Los pobladores han denunciado que dicho grupo delictivo los ataca con drones y desde los cerros.

Incluso, varios de estos pueblos han quedado vacíos porque sus habitantes han decidido huir para evitar ser asesinados.

En los dos últimos años, La Familia Michoacana se ha expandido y uno de esos territorios donde está intentando incursionar es precisamente la región de La Sierra.